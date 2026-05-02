F1 – Miami: ο Lando Norris στην pole-position για τον αγώνα sprint του Σαββάτου

Η αναγεννημένη McLaren έκανε το «1-3» στην χρονομετρημένη διαδικασία για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα sprint στο Miami, με pole-man τον Lando Norris και τρίτο τον Oscar Piastri. O Kimi Antonelli της Mercedes είναι ο οδηγός που βρέθηκε ανάμεσά τους.

Η υποχρεωτική ανάπαυλα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και –κυρίως- οι αναβαθμίσεις που έφεραν ορισμένες ομάδες μαζί τους στο Miami, φαίνεται πως άλλαξαν την κατάσταση, μειώνοντας την απόσταση από τις Mercedes, που ουσιαστικά κυριάρχησαν στους τρεις πρώτους αγώνες της περιόδου.

Βέβαια, πιο παραγωγικά συμπεράσματα για το «τι μέλλει γενέσθαι» στη συνέχεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος, θα έχουμε μετά τη λήξη του αγώνα της Κυριακής.

Η McLaren και η Ferrari έδειξαν πως θα είναι σκληροί ανταγωνιστές για τη Mercedes στους επόμενους αγώνες. Η Αlpine για άλλη μια φορά παρουσίασε το καλό της πρόσωπο, αυτή τη φορά και με τον Αργεντινό Franco Colapinto.

Eκτός SQ3 έμειναν οι Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hulkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams) και Arvin Lindblad (Racing Bulls). Τον πρώτο χρόνο στο SQ2 σημείωσε ο Charles Leclerc με την Ferrari SF26, με τον Oscar Piastri (McLaren) να τον ακολουθεί και τον Lewis Hamilton (Ferrari) να κλείνει την πρώτη τριάδα. Eυχάριστη έκπληξη η παρουσία του Franco Colapinto (Alpine) στην πρώτη δεκάδα.

Λίγο νωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Esteban Ocon (Haas), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin) και Lance Stroll (Aston Martin). Tον πρώτο χρόνο στο SQ1 της Κίνας «έγραψε» ο Lando Norris με την McLaren, τον οποίο ακολούθησαν σε επιδόσεις οι Charles Leclerc (Ferrari) και Oscar Piastri (McLaren).

