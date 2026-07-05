F1 – ο Charles Leclerc νικητής στο GP Βρετανίας

Ο Leclerc νικητής στο απρόβλεπτο Grand Prix Βρετανίας, με τον Antonelli που τον καταδίωκε να χάνει τις ελπίδες του δέκα γύρους πριν το τέλος, τον Russell δεύτερο και τον Hamilton τρίτο.

Δέκα γύρους πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας στο Silverstone, o Leclerc προσπαθούσε να διατηρήσει τη θέση του επικεφαλής –στην οποία βρέθηκε αμέσως μετά την εκκίνηση- έναντι της επίθεσης του Antonelli, που ερχόταν με πολλές ελπίδες για μια ακόμη νίκη. Ωστόσο, ένα άκομψο πέρασμά του από τα kerbs προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να μπει στα pits και ύστερα υποχωρήσει στην ένατη θέση, ώσπου να δεχτεί ποινή για παράβαση.

Μεγάλος κερδισμένος ο Russell, που ανέβηκε στην δεύτερη θέση έχοντας νωρίτερα δώσει μάχες με τον Hamilton, καθώς μείωσε τη διαφορά του από τον Antonelli κατά 18 βαθμούς. Ένας ακόμη χαμένος της ημέρας είναι και ο Max Verstappen, που τέσσερις γύρους πριν το τέλος είχε έξοδο με το μονοθέσιό του και εγκατέλειψε. Το συμβάν προκάλεσε την είσοδο του safety car, το οποίο παρέμεινε στην πίστα ως τον τερματισμό.

Το Σάββατο ο Adrea Kimi Antonelli κέρδισε την pole position για το GP Bρετανίας, εμπρός από τις Ferrari SF26 των Charles Leclerc και Lewis Hamilton. Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωσε ο George Russell με την δεύτερη Mercedes W17. Στην πέμπτη και την έβδομη θέση κατατάχθηκαν οι Red Bull, στην έκτη και στην όγδοη οι McLaren. Tη δεκάδα έκλεισαν οι δύο Racing Bulls.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Antonelli κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα sprint του Grand Prix Βρετανίας. Ο 19χρονος Iταλός της Mercedes είδε τη σημαία τερματισμού 2,7 δλ. μπροστά από τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, σε έναν αγώνα όπου ο Αntonelli και ο Hamilton είχαν διαφορά έναντι των υπόλοιπων αγωνιζομένων. Ο Ηamilton (που είχε την pole position του sprint) και ο Αntonelli ξέφυγαν αμέσως μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα. Στον ένατο από τους 17 γύρους του αγώνα ο Antonelli προσπέρασε τη Ferrari SF26 του Hamilton, κάνοντας το αποφασιστικό βήμα για την πρώτη θέση στο sprint.

Eπόμενος αγώνας, το Grand Prix του Βελγίου, στις 19 Ιουλίου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 179

George Russell 154

Lewis Hamilton 147

Charles Leclerc 108

Lando Norris 97

Oscar Piastri 82

Max Verstappen 76

Isack Hadjar 52

Pierre Gasly 42

Liam Lawson 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 333

Ferrari 255

McLaren 179

Red Bull 128

Alpine 60

Racing Bulls 59

Haas 21

Williams 11

Audi 6

Aston Martin 1

Cadillac 0