F1 – O Isack Hadjar μπορεί να χάσει το Ολλανδικό GP

O Isack Hadjar της Red Bull φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο Grand Prix της Ολλανδίας αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω τραυματισμού.

Ο Isack Hadjar της Red Bull αναμένεται να μείνει εκτός αγώνα στο Grand Prix της Ολλανδίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «De Limburger», ο Hadjar υπέστη τραυματισμό στον καρπό, γεγονός που καθιστά αρκετά πιθανή τη μη συμμετοχή του στον 12ο γύρο της σεζόν στο Zandvoort. Αν αυτό τελικά ισχύσει, η Red Bull θα εμφανιστεί στον αγώνα με αναθεωρημένη σύνθεση οδηγών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Liam Lawson θα κληθεί από τη Racing Bulls για να συμπληρώσει το δίδυμο με τον Max Verstappen, ενώ ο Yuki Tsunoda θα αντικαταστήσει τον Νεοζηλανδό στην Racing Bulls. Aσφαλώς όμως, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Isack Hadjar εξαρτάται από έναν τελευταίο ιατρικό έλεγχο πριν από τον αγώνα.

Ο Liam Lawson συμμετείχε σε δύο Grand Prix με τη Red Bull πέρυσι, αλλά μετά από δύο καταστροφικούς πρώτους γύρους επέστρεψε στη Racing Bulls. Ο Yuki Tsunoda κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, αλλά και αυτός πέρασε μια δύσκολη περίοδο και απομακρύνθηκε στο τέλος της σεζόν, ενώ τη θέση του πήρε ο Isack Hadjar. Ωστόσο, ο Τsunoda παρέμεινε στην οικογένεια της Red Bull ως αναπληρωματικός οδηγός και βρισκόταν στο πλευρό της ομάδας σε πολλούς αγώνες, περιμένοντας μια ευκαιρία για να επιστρέψει στο τιμόνι. Η δεύτερη, όπως φαίνεται, κλήση του Lawson στην κύρια ομάδα έρχεται εν μέσω μιας δυνατής σεζόν του με την ομάδα της Racing Bulls, με οκτώ τερματισμούς που απέφεραν βαθμούς μέχρι στιγμής φέτος.