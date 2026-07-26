F1 – O Lando Norris νικητής στην Ουγγαρία

Ο Norris κατέκτησε την πρώτη νίκη του και της McLaren για το 2026, στο GP της Ουγγαρίας, περνώντας πρώτος τη γραμμή τερματισμού μπροστά από τον Verstappen και τον Antonelli.

Ο Νorris, που ξεκίνησε από την pole position, πέρασε το πρώτο μισό του αγώνα κολλημένος πίσω από τον Piastri, αφού τον προσπέρασε στη στροφή 2 του πρώτου γύρου, με τον τελευταίο να κάνει ό,τι χρειαζόταν για να διατηρήσει το προβάδισμα στη συνέχεια. Ωστόσο, η εσωτερική μάχη ανατράπηκε λίγο μετά το μέσο του αγώνα, όταν ο Piastri – μόλις είχε ολοκληρώσει το δεύτερο pit stop του – αντιμετώπισε κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω του Carlos Sainz. Όμως, η ημέρα του Αυστραλού οδηγού τελείωσε με απογοήτευση, λόγω ενός προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας (VSC), που ενεργοποιήθηκε λόγω του Piastri, οδήγησε σε περισσότερη δράση στο pit lane, με τους Verstappen και Αntonelli (ο οποίος είχε μόλις αλλάξει ελαστικά) να παραμένουν στην πίστα και να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, μπροστά από το δίδυμο της Ferrari, που έκανε τρία pit-stop.

Μια ποινή πέντε δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στα πιτ έβαλε τέλος σε κάθε ελπίδα του Hamilton να τερματίσει στο βάθρο, παρόλο που συνέχισε να πιέζει και να καταδιώκει τον Αntonelli μέχρι τη γραμμή τερματισμού, ενώ ο Leclerc κατάφερε επίσης να προωθηθεί στην 4η θέση μόλις επιβλήθηκε η ποινή. Ο Isack Hadjar κατέλαβε την έκτη θέση με το άλλο μονοθέσιο της Red Bull, ενώ ο George Russell τερμάτισε έβδομος, αφού μια καταστροφική εκκίνηση τον έριξε μέχρι και τη 19η θέση. Η Racing Bulls σημείωσε άλλη μια διπλή κατάταξη στους βαθμούς με τους Lawson και Lindblad, οι οποίοι κατέλαβαν την όγδοη και τη δέκατη θέση, ανάμεσα στον Hulkenberg της Audi.

Eπόμενος αγώνας, το Grand Prix Ολλανδίας, στις 23 Αυγούστου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 219

Lewis Hamilton 169

George Russell 160

Charles Leclerc 138

Lando Norris 128

Max Verstappen 109

Oscar Piastri 92

Isack Hadjar 68

Liam Lawson 43

Pierre Gasly 42

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 379

Ferrari 307

McLaren 220

Red Bull 177

Racing Bulls 66

Alpine 61

Haas 21

Audi 12

Williams 11

Aston Martin 1

Cadillac 0