O Max Verstappen ολοκλήρωσε με νίκη το αγωνιστικό τριήμερο στο Las Vegas, ανέλπιστο διπλό βάθρο για τη McLaren μετά τα απρόοπτα που έπληξαν τις Mercedes στους τελευταίους γύρους.

Ήταν η 75η νίκη του Ολλανδού τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή, του Max Verstappen, που με αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται να «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος οδηγών.

Η πρώτη θέση άλλαξε 35 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Las Vegas, καθώς οι Mercedes αρχικά με τον Russell και στη συνέχεια με τον Antonelli προσπερνούσαν προσωρινά τον οδηγό της Red Bull, πριν εκείνος επανακτήσει την κορυφή αμέσως μετά.

Η ατυχία όμως κτύπησε τις Mercedes στους τελευταίους γύρους του αγώνα, ξεκινώντας από ένα ξαφνικό τεχνικό πρόβλημα για τον Russell και συνεχίζοντας με μια απώλεια μερικών θέσεων από τον Antonelli.

Ευκαιρίας δοθείσης, οι McLaren με σταθερό αγώνα κατέλαβαν το κενό και κατέκτησαν ένα διπλό βάθρο, με τον Oscar Piastri στην τρίτη θέση και τον Lando Norris στην δεύτερη.

Για τις Μercedes W17, ήδη παγκόσμιες πρωταθλήτριες από τον προηγούμενο αγώνα, απέμειναν στον τερματισμό μόνον η τέταρτη και η ένατη θέση, με τους Antonelli και Russell αντίστοιχα. Στην πέμπτη και έκτη θέση ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους οι Pierre Gasly και Franco Colapinto, φέρνοντας στην Αlpine ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ύστερα από πολύ καιρό.

Όσο για τις Ferrari που δεν φάνηκαν και πολύ στο Las Vegas συνεχίζοντας ένα μέτριο αγωνιστικό διήμερο, μια νέα σύγκρουση (μια ακόμη) μεταξύ των οδηγών της περιόρισαν τα μονοθέσιά της στην έβδομη (Hamilton) και στη δέκατη θέση (Leclerc) στην τελική κατάταξη.

Τέλος, η όγδοη θέση του Carlos Sainz έδωσε τέσσερις πολύτιμους βαθμούς στην γεμάτη προβλήματα φέτος ομάδα της Williams, ενώ χαρακτηριστική ήταν η εγκατάλειψη του Isack Hadjar στο μέσον του αγώνα, αφού δεν επέτρεψε στην Red Bull να αποκομίσει περισσότερους βαθμούς στη σχετική αντιμαχία της με τη McLaren.

Επόμενος αγώνας, προτελευταίος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2026, το Grand Prix του Κατάρ στις 29 Νοεμβρίου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Antonelli 402

Verstappen 304

Hamilton 267

Russell 264

Norris 264

Leclerc 250

Piastri 167

Hadjar 122

Lawson 89

Gasly 52

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ OMΑΔΩΝ

Mercedes 666

Ferrari 517

Red Bull 440

McLaren 431

Racing Bulls 114

Alpine 87

Haas 31

Audi 28

Williams 16

Aston Martin 7

Cadillac 0