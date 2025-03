F1: Ο Tsunoda στη θέση του Lawson στο δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull

Ο Yuki Tsunoda θα αγωνιστεί για λογαριασμό τη Red Bull στην F1, ήδη από το Ιαπωνικό Grand Prix της επόμενης εβδομάδας, με τον Liam Lawson να επιστρέφει στην Racing Bulls μετά από ένα δύσκολο -αν όχι απογοητευτικό- ξεκίνημα το 2025.

Θυμίζουμε ότι ο Νοεζηλανδός πιλότος προήχθη στην Red Bull έχοντας συμμετάσχει στους τελευταίους έξι αγώνες του περασμένου έτους για την Racing Bulls ως αντικαταστάτης του Daniel Ricciardo.

After 89 race starts at AlphaTauri/Racing Bulls, Yuki finally gets the call up to Red Bull#F1 pic.twitter.com/wEunt45upP

— Formula 1 (@F1) March 27, 2025