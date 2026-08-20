F1 – O Verstappen ανανέωσε μέχρι το 2030

Ο Max Verstappen υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Red Bull, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας τόσο για τον Ολλανδό, όσο και για την ομάδα με έδρα το Μίλτον Κέινς.

Η Red Bull επιβεβαίωσε πριν το ξεκίνημα του αγωνιστικού τριημέρου στην Ολλανδία την επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen, με βάση το οποίο θα παραμείνει στην αυστριακή ομάδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου του 2030. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από μήνες εικασιών σχετικά με το μέλλον του, με τον Ολλανδό να συνδέεται έντονα με μια αποχώρηση από τη Red Bull. Η Mercedes και η McLaren είχαν αναδειχθεί ως οι πιο πιθανοί προορισμοί, αλλά ο Max Verstappen αποκάλυψε ότι η αποχώρηση από τον αθλητισμό ήταν στην πραγματικότητα μια πιο ρεαλιστική πιθανότητα για εκείνον.

«Ήμουν πιο κοντά στο να αποσυρθώ, παρά στο να αλλάξω ομάδα», δήλωσε ο Verstappen στα μέσα ενημέρωσης. «Μου αρέσει εδώ. Νομίζω ότι θα ήταν μια υπέροχη ιστορία αν αυτό ήταν δυνατό, να με έχει ανακαλύψει η Red Bull και να ολοκληρώσω την σταδιοδρομία μου με μία μόνο ομάδα. Δεν νιώθω την ανάγκη να αλλάξω team, απλά για να μετακινηθώ, ενώ δεν χρειάζεται να οδηγήσω μονοθέσιο με άλλο χρώμα. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε».

Nωρίτερα, επιβεβαιώθηκε και επίσημα η αντικατάσταση του Isack Hadjar από τον Liam Lawson στο cockpit της μιας εκ των δύο Red Bull που θα ξεκινήσουν τον αγώνα, καθώς ο τραυματισμός στον καρπό του Hadjar δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί. Επίσης, οριστικοποιήθηκε και το δίδυμο των οδηγών της, που θα είναι φυσικά οι Alexander Albon και Carlos Sainz, των οποίων τα συμβόλαια ανανεώθηκαν.