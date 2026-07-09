F1: Παγκόσμια συμφωνία με την DK Books

Με στόχο να φέρει τους οπαδούς πιο κοντά στο άθλημα, η F1 ανακοίνωσε νέα παγκόσμια συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο εικονογραφημένων βιβλίων DK Books, ξεκινώντας ένα πολυετές πρόγραμμα με επίσημα αδειοδοτημένους τίτλους για όλες τις ηλικίες.

Η συνεργασία, η οποία θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026, θα παράγει μια ευρεία συλλογή βιβλίων δώρων, δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών βιβλίων, προσφέροντας σε όλους τους οπαδούς νέους τρόπους να βιώσουν τη F1 εκτός πίστας.

Η DK θα τιμήσει την πλούσια ιστορία του αθλήματος, τους εμβληματικούς οδηγούς και την αυξανόμενη πολιτιστική επιρροή του, δημιουργώντας δεσμούς με την παγκόσμια βάση οπαδών της, η οποία εκτιμάται πως αριθμεί πάνω από 830 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων το 42% είναι γυναίκες και το 43% κάτω των 35 ετών.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τόσο τους νέους όσο και τους παραδοσιακούς λάτρεις του αθλήματος, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια ποικιλία δημιουργικών ιστοριών και περιεχομένου, σχεδιασμένων να διασκεδάζουν, να εκπαιδεύουν και να προσελκύουν ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η πρώτη κυκλοφορία επικεντρώνεται σε τίτλους κατάλληλους για όλη την οικογένεια, ενώ μελλοντικές εκδόσεις θα καλύπτουν την ευρύτερη δράση της σειράς, εντός και εκτός πίστας. Η νέα σειρά βιβλίων, που περιλαμβάνει το «The Official F1 Quiz Book» θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί αργότερα φέτος, ενώ οι επόμενοι τίτλοι θα περιλαμβάνουν το «The Official F1 Activity Book» και το «The Official F1 Colouring Book».

Οι τίτλοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν τις ανάγκες τόσο της νεότερης βάσης οπαδών που έχει προσελκύσει η F1 τα τελευταία χρόνια, όσο και της παραδοσιακής βάσης.