F1: Ποινές στους Leclerc και Verstappen μετά το GP του Μαϊάμι

Αρκετές ώρες μετά την καρό σημαία στο Μαϊάμι, οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινές στους δύο οδηγούς.

Ο Max Verstappen τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα, καθώς πάτησε την άσπρη γραμμή στην έξοδο των pits κατά τη διάρκεια του pit-stop, αλλά τελικά διατήρησε την πέμπτη θέση, λόγω της ποινής που επιβλήθηκε στον Charles Leclerc.

Ο Μονεγάσκος ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς. Στο δραματικό τελευταίο γύρο, ο Leclerc μετά από ένα πλήρες τετ-α-κε προσέκρουσε στη μπαριέρα της στροφής 3, προκαλώντας ζημιά στο μονοθέσιό του.

Στη συνέχεια ο οδηγός της Ferrari επιχείρησε να κρατήσει πίσω του τους Russell (Mercedes) και Versteppen (Red Bull). Επειδή, όμως, είχε υποστεί ζημιά στην κολόνα του τιμονιού, ο Μονεγάσκος αναγκάστηκε να βγει επανειλημμένα εκτός ορίων της πίστας και είχε επαφή με την RB του Arvid Lindblad, όπως και με τον Russell.

Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι βγαίνοντας εκτός πίστας απέκτησε πλεονέκτημα, επιβάλλοντάς του ποινή διέλευσης από τα pits, η οποία μετατράπηκε σε ποινή 20 δευτερολέπτων μετά τον αγώνα. Επομένως έπεσε από την 6η στην 8η θέση της τελικής κατάταξης.