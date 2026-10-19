F1 – Πότε μπορεί ο Antonelli να κατακτήσει το πρωτάθλημα;

Τα πιθανά σενάρια, σχετικά με το πότε ο Kimi Antonelli θα μπορούσε να κατακτήσει και μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1.

Ο Kimi Antonelli παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών από τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος στην Ιαπωνία, ενώ η θέση του ενισχύθηκε περαιτέρω, μετά την κατάκτηση του βάθρου στον τελευταίο αγώνα, στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο 20χρονος Ιταλός έχει πλέον προβάδισμα 102 βαθμών έναντι του πλησιέστερου διεκδικητή του George Russell μετά τον 17ο αγώνα της σεζόν, ενώ ο τρίτος στη βαθμολογία Lewis Hamilton βρίσκεται πλέον 111 βαθμούς πίσω. Ο Kimi Antonelli είχε επισημάνει στο παρελθόν ότι το να σκέφτεται τον τίτλο είναι «ακριβώς αυτό που δεν θέλω να κάνω».

Απομένουν έξι αγώνες στη σεζόν του 2026, με τον επόμενο να είναι το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός βαθμών που μπορεί ακόμα να συγκεντρωθεί είναι 150, κάτι που θα επιτευχθεί αν ένας οδηγός κερδίσει όλους τους εναπομείναντες αγώνες. Μαθηματικά, πέντε οδηγοί εκτός από τον Kimi Antonelli εξακολουθούν να διεκδικούν το πρωτάθλημα, συγκεκριμένα οι George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc & Lando Norris.

Ωστόσο, η ρεαλιστική πιθανότητα να κατακτήσουν τον τίτλο όσοι βρίσκονται στα χαμηλότερα σκαλοπάτια της κατάταξης είναι ελάχιστη, καθώς η πιθανότητα νίκης τους βασίζεται στο ενδεχόμενο ο Kimi Antonelli να μην καταφέρει να συγκεντρώσει άλλους βαθμούς και κανένας άλλος οδηγός να μην ξεπεράσει το τρέχον σύνολο των 340 βαθμών του Ιταλού.

Σε αυτό το σενάριο, ο Russell, ο Hamilton και ο Verstappen θα έπρεπε να περιμένουν μέχρι το Κατάρ για να κατακτήσουν τον τίτλο, ενώ ο Leclerc και ο Νorris θα μπορούσαν να τον κερδίσουν μόνο στο Αμπού Ντάμπι. Eπομένως, πότε είναι το νωρίτερο που ο Αντονέλι θα μπορούσε να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα; Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στον επόμενο αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για να συμβεί αυτό, ο Αntonelli θα πρέπει να κερδίσει, ενώ ο Russell θα πρέπει να τερματίσει ένατος ή χαμηλότερα. Ο Hamilton θα πρέπει επίσης να τερματίσει στην πέμπτη θέση ή χαμηλότερα, ενώ ο Verstappen μπορεί να τερματίσει σε οποιαδήποτε θέση.

Κλείνοντας, ο Αntonelli πρέπει να συγκεντρώσει 23 περισσότερους βαθμούς από τον Russell, 14 περισσότερους από τον Hamilton και έξι περισσότερους από τον Verstappen για να σφραγίσει το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Austin.