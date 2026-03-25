F1 – Racing Bulls: Νέα εμφάνιση για το GP Ιαπωνίας

Η Racing Bulls παρουσίασε μια εντυπωσιακή μοναδική εμφάνιση, που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Grand Prix της Ιαπωνίας.

Συνεχίζοντας την παράδοση των ειδικών livery των τελευταίων χρόνων, η Racing Bulls αποκάλυψε ένα ακόμη σχέδιο για τη φετινή διοργάνωση στη Σουζούκα, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής συνάντησης αυτοκινήτων και της εκδήλωσης Red Bull Tokyo Drift το Σάββατο. Εμπνευσμένη από το Red Bull Spring Edition, η κόκκινη και λευκή εμφάνιση «συνδυάζει την ενέργεια της F1 με την κομψότητα της παραδοσιακής ιαπωνικής καλλιγραφίας shodo», έχοντας σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Ιάπωνα καλλιγράφο Bisen Aoyagi. Εκτός από τα μονοθέσια (VCARB 03) των Liam Lawson και Arvid Lindblad, ο χρωματικός συνδυασμός θα αντικατοπτρίζεται στις στολές των οδηγών και στον εξοπλισμό της ομάδας.