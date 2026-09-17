F1- Red Bull: Διευκρινίσεις για τον Isack Hadjar

Η Red Bull διευκρινίζει τη στάση της για το θέμα του Isack Hadjar, καθώς συνεχίζεται η αποθεραπεία του από τον τραυματισμό στον καρπό, με συνέπεια να έχει χάσει τα τρία τελευταία Grand Prix.

Ο διευθυντής της Red Bull Laurent Mekies επέμεινε ότι η ομάδα θα αποφασίσει να επαναφέρει τον Isack Hadjar στη θέση του οδηγού μόνο όταν είναι σίγουρη ότι η επιστροφή του δεν ενέχει κινδύνους. Ο Hadjar υπέστη τραυματισμό στον καρπό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να συμμετάσχει στους τρεις πρώτους αγώνες του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος.

Στη διάρκεια της απουσίας του τον αντικατέστησε ο Liam Lawson, ενώ ο Yuki Tsunoda αντικατέστησε τον Νεοζηλανδό στη Racing Bulls. Mε δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι ελεύθερο από υποχρεώσεις στη F1, προσφέρεται στον Hadjar λίγος επιπλέον χρόνος για να αναρρώσει, με την ελπίδα να επιστρέψει πίσω από το τιμόνι στο Μπακού.

Ωστόσο, ενώ η καθυστέρηση συνεχίζεται, ο Μekies διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του. «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ανάρρωση του Isack», δήλωσε ο Μekies στα μέσα ενημέρωσης.

«Πρόκειται για ένα φυσιολογικό χρονικό διάστημα, για το είδος των τραυματισμών που έχει υποστεί. Επομένως, θα συνεχίσουμε με την ίδια προσέγγιση που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Έχουμε λίγο περισσότερο από μια ολόκληρη εβδομάδα για να αξιολογήσουμε την κατάσταση, για να δούμε πώς αισθάνεται».