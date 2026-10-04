F1 – Sepang: O Verstappen κέρδισε τις Mercedes

Πρώτη νίκη του Max Verstappen για το 2026 μετά από επεισοδιακό αγώνα με απρόοπτα και εγκαταλείψεις, δεύτερος ο Κimi Antonelli, τρίτος ο Lewis Hamilton.

O αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση 90 και πλέον λεπτών, λόγω των καιρικών συνθηκών και της κατάστασης της πίστας, που εξαιτίας των γεωστρατηγικών προβλημάτων στον Περσικό κόλπο φιλοξένησε για φέτος το Grand Prix του Μπαχρέιν. Ο Max Verstappen επιβεβαίωσε με τη νίκη του, την 72η για εκείνον και πρώτη για τον κινητήρα συνεργασίας της Ford με την Red Bull, την καλή απόδοση των μονοθεσίων των «Ταύρων» όλο το αγωνιστικό τριήμερο. Στην εκκίνηση οι δύο Mercedes αιφνιδίασαν τους πάντες και βρέθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις. Όμως ο Max Verstappen, που ξεκίνησε από την pole-position, ανέκτησε την πρωτοπορία του αγώνα στον 13ο γύρο και την κράτησε μέχρι το τέλος παρά την πίσεη που δέχθηκε, ιδιαίτερα προς το τέλος του αγώνα.

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας Kimi Antonelli ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση και με την εγκατάλειψη της Mercedes του George Russell στον 50ο γύρο από πρόβλημα στην υβριδική μονάδα, αποσπάστηκε περαιτέρω στην βαθμολογία και αύξησε τη διαφορά του από τον Βρετανό team-mate του στις 84 βαθμούς.

Στο βάθρο για μια ακόμη φορά και ο Lewis Hamilton, που από λάθος της Ferrari ξεκίνησε μαζί με τον Leclerc τον αγώνα του με τη μαλακή γόμα και έπεσε σχεδόν στην τελευταία θέση. Στη συνέχεια όμως ανέκαμψε και έφτασε στη κατάκτηση της τρίτης θέσης, εμπρός από τον team-mate του Charles Leclerc και τον Isack Hadjar της Red Bull.

Έκτος ολοκλήρωσε o Οscar Piastri και έβδομος ο Liam Lawson, σε ένα ακόμη καλό αποτέλεσμα για την επικεφαλής του mid-field Racing Bulls. Όγδοος είδε την σημαία του τερματισμού ο Fernando Alonso, στο καλύτερο φετινό αποτέλεσμα για την Aston Martin. Tη δεκάδα έκλεισαν οι Lando Norris και Arvin Lindblad, με McLaren και Racing Bulls αντίστοιχα.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix της Σιγκαπούρης, στις 11 Οκτωβρίου…

OΔΗΓΟΙ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

Antonelli 320

Russell 236

Hamilton 214

Leclerc 191

Verstappen 188

Norris 188

Piastri 128

Hadjar 96

Lawson 65

Gasly 41

OMΑΔΕΣ

Mercedes 556

Ferrari 405

McLaren 316

Red Bull 298

Racing Bulls 90

Alpine 68

Haas 27

Audi 17

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0