F1 – Sepang: O Verstappen στην pole-position

O Max Verstappen κέρδισε την pole-position στην Sepang της Μαλαισίας, που φιλοξενεί φέτος το GP του Bahrain. Δεύτερος ο Lewis Hamilton, που έσπασε το 1-2 της Redbull στο τελευταίο πέρασμα. O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 το πρωί της Κυριακής από τον ANT1 και τον ANT1+.
Εκπληκτική απόδοση από τις Red Bull στην Sepang της Mαλαισίας, που λόγω των ειδικών περιστάσεων (πόλεμος ή κάτι σαν πόλεμος στον Περσικό κόλπο) φιλοξενεί φέτος το Grand Prix του Bahrain. Τόσο ο Verstappen, όσο και ο Hadjar που τελικά ολοκλήρωσε τρίτος, ήταν οι κυρίαρχοι της διαδικασίας.
Οι Mercedes δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν τους Ταύρους σε ταχύτητα και έτσι περιορίστηκαν στην τέταρτη και όγδοη θέση, με τους Antonelli και Russell αντίστοιχα. Ο Leclerc θα ξεκινήσει τον αγώνα από την πέμπτη θέση, εμπρός από τις δύο McLaren των Norris και Piastri. Gasly (Alpine) και Bortoleto (Audi) κλείνουν την πρώτη δεκάδα της εκκίνησης.
Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν οι δύο Aston Martin (Alonso, Stroll) οι δύο Racing Bulls (Lawson, Lindblad), o Carlos Sainz (Williams) και ο Franco Colapinto (Alpine).
Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι δύο Cadillac, oι δύο Haas, o Nico Hulkenberg (Audi) και ο Alexander Albon (Williams). Στον αντίποδα, στο Q2 προκρίθηκαν και οι δύο Aston Martin, για πρώτη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Verstappen, Leclerc και Piastri ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί σε αυτή τη φάση της κατατακτήριας διαδικασίας.
O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 το πρωί της Κυριακής από τον ANT1 και τον ANT1+
ΟΔΗΓΟΙ
ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ
Antonelli 302
Russell 236
Hamilton 199
Norris 186
Leclerc 179
Verstappen 163
Piastri 120
Hadjar 86
Lawson 59
Gasly 41
ΟΜΑΔΕΣ
Mercedes 538
Ferrari 378
McLaren 308
Red Bull 263
Racing Bulls 83
Alpine 68
Haas 27
Audi 17
Williams 12
Aston Martin 3
Cadillac 0