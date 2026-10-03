F1 – Sepang: O Verstappen στην pole-position

O Max Verstappen κέρδισε την pole-position στην Sepang της Μαλαισίας, που φιλοξενεί φέτος το GP του Bahrain. Δεύτερος ο Lewis Hamilton, που έσπασε το 1-2 της Redbull στο τελευταίο πέρασμα. O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 το πρωί της Κυριακής από τον ANT1 και τον ANT1+.

Εκπληκτική απόδοση από τις Red Bull στην Sepang της Mαλαισίας, που λόγω των ειδικών περιστάσεων (πόλεμος ή κάτι σαν πόλεμος στον Περσικό κόλπο) φιλοξενεί φέτος το Grand Prix του Bahrain. Τόσο ο Verstappen, όσο και ο Hadjar που τελικά ολοκλήρωσε τρίτος, ήταν οι κυρίαρχοι της διαδικασίας.

Οι Mercedes δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν τους Ταύρους σε ταχύτητα και έτσι περιορίστηκαν στην τέταρτη και όγδοη θέση, με τους Antonelli και Russell αντίστοιχα. Ο Leclerc θα ξεκινήσει τον αγώνα από την πέμπτη θέση, εμπρός από τις δύο McLaren των Norris και Piastri. Gasly (Alpine) και Bortoleto (Audi) κλείνουν την πρώτη δεκάδα της εκκίνησης.

Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν οι δύο Aston Martin (Alonso, Stroll) οι δύο Racing Bulls (Lawson, Lindblad), o Carlos Sainz (Williams) και ο Franco Colapinto (Alpine).

Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι δύο Cadillac, oι δύο Haas, o Nico Hulkenberg (Audi) και ο Alexander Albon (Williams). Στον αντίποδα, στο Q2 προκρίθηκαν και οι δύο Aston Martin, για πρώτη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Verstappen, Leclerc και Piastri ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί σε αυτή τη φάση της κατατακτήριας διαδικασίας.

O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 το πρωί της Κυριακής από τον ANT1 και τον ANT1+

ΟΔΗΓΟΙ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

Antonelli 302

Russell 236

Hamilton 199

Norris 186

Leclerc 179

Verstappen 163

Piastri 120

Hadjar 86

Lawson 59

Gasly 41

ΟΜΑΔΕΣ

Mercedes 538

Ferrari 378

McLaren 308

Red Bull 263

Racing Bulls 83

Alpine 68

Haas 27

Audi 17

Williams 12

Aston Martin 3

Cadillac 0