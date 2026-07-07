F1 Silverstone 2026 – Μια ιστορική νίκη για τη Ferrari

Στο Silverstone, 75 χρόνια μετά την πρώτη της επιτυχία στην ίδια πίστα, o Charles Leclerc σημείωσε την 250η νίκη της Ferrari στην Formula 1.

O Moνεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari χάρισε μια ιστορική επιτυχία στo Maranello, τρία τέταρτα του αιώνα μετά την πρώτη νίκη του ιταλικού εργοστασίου εκεί, για πρώτη φορά στην Formula 1.

Η νίκη του Charles Leclerc στο Grand Prix της Βρετανίας του 2026 ήταν η 250ή για τη Scuderia Ferrari στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 και αποτέλεσε μια αναφορά στην πρώτη της νίκη. Ο Charles Leclerc κατέκτησε τη πρώτη του νίκη μετά από 20 μήνες με τη Ferrari στο Silverstone, σημειώνοντας την ένατη νίκη του σε Grand Prix.

Στο Grand Prix της Βρετανίας του 1951, επίσης στο Silverstone, ο Αργεντινός Jose Froilan Gonzalez νίκησε τον Juan Manuel Fangio με την Alfa Romeo, καταγράφοντας την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για την ομάδα του Enzo Ferrari.

Η Scuderia από το Maranello είναι μία από τις δύο μόνο ομάδες που έχουν κερδίσει περισσότερα από 200 Grand Prix, με τη McLaren να είναι η μόνη άλλη, έχοντας αυτή τη στιγμή 203.