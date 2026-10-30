F1 – Στο Μexico η στέψη του πρωταθλητή;

Οι πιθανότητες το Grand Prix της Πόλης του Mexico να αναδείξει την ερχόμενη Κυριακή τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2026 είναι πολύ ισχυρές,

καθώς ο Kimi Antonelli χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς για να πάρει το στέμμα.

Η Formula 1 πηγαίνει στην πίστα που φέρει το όνομα των αδελφών Pedro και Ricardo Rodriquez στην Πόλη του Μexico, έναν μοναδικό προορισμό στο αγωνιστικό ημερολόγιο λόγω του υψομέτρου της, που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα επάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Εκεί ο 20χρονος οδηγός της Mercedes θα έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2026, καθώς του αρκεί ένας τερματισμός στην ένατη θέση, για να πάρει δύο ακόμη βαθμούς και να γίνει ο νεότερος κατακτητής του τίτλου στην ιστορία της Formula 1. Στον Kimi Antonelli όμως αρκεί και η δέκατη θέση, αν δεν κερδίσει τον αγώνα ο George Russell. Tελος, αν στο «Autódromo Ηermanos Rodriquez» δεν κερδίσουν ούτε ο team-mate του στη Μercedes, ούτε ο Lewis Hamilton με τη Ferrari, o νεαρός Ιταλός δεν χρειάζεται καν να βαθμολογηθεί για να αναγορευτεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Για τον αγώνα του 2026, η Pirelli επέλεξε την C3 ως σκληρή γόμα, την C4 ως μεσαία και την C5 ως μαλακή. Η κύρια καινοτομία για το Σαββατοκύριακο είναι η ανακατασκευή του οδοστρώματος σε μεγάλο τμήμα της πίστας. Οι εργασίες κάλυψαν το τμήμα από τη Στροφή 16 έως τη Στροφή 1 και το τμήμα από τη Στροφή 7 έως τη Στροφή 16, αφήνοντας ουσιαστικά αμετάβλητο μόνο τον πρώτο τομέα. Η νέα άσφαλτος συνήθως συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης και χαμηλότερη τραχύτητα, σε σύγκριση με μια παλαιότερη επιφάνεια. Ωστόσο, θα είναι σημαντικό να αξιολογηθούν τα πραγματικά χαρακτηριστικά της κατά τις αρχικές φάσεις του Σαββατοκύριακου.

Το Autódromo Hermanos Rodríguez αποτελεί παραδοσιακά μία από τις λιγότερο απαιτητικές πίστες για τα ελαστικά. Οι πολλές στροφές χαμηλής ταχύτητας και τα περιορισμένα πλευρικά φορτία τείνουν να διατηρούν τη φθορά υπό έλεγχο. Στο Μεξικό, η πίστα είναι συχνά αρκετά βρώμικη κατά τη διάρκεια των πρώτων ελεύθερων δοκιμών, με την πρόσφυση να βελτιώνεται σημαντικά γύρο με γύρο. Φέτος, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να είναι ακόμη πιο έντονη, δεδομένων των εκτεταμένων εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος.

Από στρατηγική άποψη, η χαμηλή δυσκολία της πίστας και η συμπεριφορά των τριών τύπων ελαστικών σε πίστες με παρόμοια χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ευνοήσουν έναν αγώνα με μία μόνο στάση στα πιτς. Ωστόσο, η διαχείριση των ελαστικών για την παράταση των ενδιάμεσων διαστημάτων θα παραμείνει σημαντικός παράγοντας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι ο πίσω άξονας υφίσταται τη μεγαλύτερη καταπόνηση. Όπως παρατηρήθηκε σε αρκετούς αγώνες αυτή τη σεζόν, ορισμένες ομάδες ενδέχεται να τείνουν περισσότερο προς τη μαλακή γόμα προκειμένου να επωφεληθούν από την πρόσθετη πρόσφυση που προσφέρουν, ενώ άλλες ενδέχεται να προτιμούν τη συνέπεια και τη σταθερότητα που προσφέρει η σκληρή.

Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να υπολογιστεί είναι η απόδοση των φρένων. Το υψόμετρο μειώνει την αεροδυναμική απόδοση και μπορεί να κάνει πιο δύσκολη τη διαχείριση των πιο απαιτητικών ζωνών φρεναρίσματος. Η μακρά κύρια ευθεία που οδηγεί στη Στροφή 1 ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος των τροχών, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια του Σαββατοκύριακου, όταν τα επίπεδα πρόσφυσης είναι ακόμη περιορισμένα. Στην εκκίνηση του περσινού αγώνα, οι στρατηγικές χωρίστηκαν σε μία και δύο στάσεις στα πιτς. Οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν να ξεκινήσουν με ελαστικά soft, ενώ μόνο έξι μονοθέσια προτίμησαν τα medium και δύο τα hard. Η πιο μαλακή σύνθεση χρησιμοποιήθηκε επίσης από όσους ακολούθησαν στρατηγική δύο πιτ στοπ, τοποθετώντας την για το τελευταίο σκέλος του αγώνα, χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή φθορά και την απουσία φαινομένου «graining».

Αυτός θα είναι ο έκτος αγώνας που θα διεξαχθεί με την ονομασία «Grand Prix της Πόλης του Μexico». Ο αγώνας του Μexico είχε προηγουμένως συμπεριληφθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για είκοσι διοργανώσεις ως «Grand Prix του Μexico», πάντα στo Autodromo Hermanos Rodríguez, μέχρι το 2019. Μετά από απουσία ενός έτους από το αγωνιστικό ημερολόγιο, επέστρεψε το 2021 με την τρέχουσα ονομασία του. Στην πίστα της Πόλης του Μexico ο πιο επιτυχημένος οδηγός είναι ο Μax Verstappen με πέντε νίκες.

THΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

FP1: 19:30 – 20:30 ΑΝΤ1+

FP2: 23:00 – 00:00 ΑΝΤ1+

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

FP3: 19:30 – 20:30 ΑΝΤ1+

Κατατακτήριες: 23:00 – 00:00 ΑΝΤ1+

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Αγώνας: 22:00 ΑΝΤ1+ (23:30 ΑΝΤ1)

ΟΔΗΓΟΙ

Antonelli 365

Russell 242

Hamilton 241

Verstappen 236

Leclerc 233

Norris 211

Piastri 144

Hadjar 105

Lawson 77

Gasly 42

OMΑΔΕΣ

Mercedes 607

Ferrari 474

McLaren 355

Red Bull 355

Racing Bulls 102

Alpine 69

Haas 30

Audi 23

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0