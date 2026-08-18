F1 – Συνεχίζει στη Williams o Carlos Sainz

Ο Carlos Sainz αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Williams τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα έχει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο.

Ο Carlos Sainz και η Williams βρίσκονται πολύ κοντά στη σύναψη νέου συμβολαίου, με την επίσημη ανακοίνωση να είναι εξαιρετικά πιθανή τις επόμενες ημέρες, ίσως και πριν από το Σαββατοκύριακο του GP της Ολλανδίας στο Ζandvoort. Ο Ισπανός, που εντάχθηκε στην βρετανική ομάδα με διετές συμβόλαιο στις αρχές του 2025, βρίσκεται σε συζητήσεις που φαίνεται πλέον να βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Αν και οι ακριβείς οικονομικές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, εκτιμάται ότι ο Sainz θα λάβει σημαντικά αυξημένο μισθό, που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που θα περίμενε κάποιος από μια ομάδα όπως η Williams.

Τι περιμένει η Williams από τον Sainz

Η Williams διανύει μια απογοητευτική σεζόν. Το FW48 δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και η ομάδα βρίσκεται επί του παρόντος στην ένατη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με τον Sainz να έχει συγκεντρώσει βαθμούς σε τρεις αγώνες και τον Alex Albon μόνο μία φορά. Όσον αφορά τον ρυθμό, ακόμη και η Aston Martin προσπέρασε την ομάδα με έδρα το Grove στο GP της Ουγγαρίας πριν από τη θερινή διακοπή, ενώ η Aston Martin θα ενισχυθεί σύντομα με τον νέο κινητήρα της Honda, γεγονός που θα κάνει την κατάσταση στη Williams ακόμη πιο δύσκολη. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσει τον Ισπανό οδηγό της, του οποίου η προσοχή στη λεπτομέρεια και η τεχνική είναι κρίσιμες για τις πιθανότητες αναστροφής της κατάστασης και για την υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων της. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η δέσμευσή του σε σχετικά πρώιμο στάδιο της σεζόν, καθώς αποτελεί θετικό μήνυμα προς το paddock και τον έξω κόσμο.