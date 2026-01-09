F1: Τέθηκε σε λειτουργία ο κινητήρας της Audi

Η μονάδα ισχύος της Αudi για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1 τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία, εντός του πλαισίου για το 2026.

Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up (πρώτη εκκίνηση της μονάδας ισχύος εντός του chassis) του μονοθεσίου της για τη σεζόν του 2026, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 της FIA.

Το γεγονός πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Hinwil και αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Audi Power Unit λειτούργησε πλήρως ενσωματωμένη στο chassis, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του project από τη φάση του σχεδιασμού στη δυναμική πραγματικότητα.

Το fire-up αποτελεί θεμελιώδες ορόσημο σε κάθε πρόγραμμα Formula 1, καθώς επικυρώνει την πολυετή εξέλιξη του project και επιβεβαιώνει την επιτυχημένη ενσωμάτωση των βασικών συστημάτων. Για το project της Audi στη Formula 1, το συγκεκριμένο ορόσημο αποτελεί το απτό αποτέλεσμα εντατικής, διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ του τμήματος συστημάτων κίνησης στο Neuburg της Γερμανίας, της ομάδας πλαισίου στο Hinwil της Ελβετίας, καθώς και του νέου Τεχνικού Κέντρου στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όπου το μονοθέσιο «παίρνει ζωή» για πρώτη φορά, την κορύφωση της δουλειάς και της αφοσίωσης εκατοντάδων ανθρώπων σε όλο το εύρος του project. Η επίτευξη αυτού του ορόσημου θέτει μια σταθερή τεχνική βάση, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών στη Formula 1 το 2026. Η επιτυχής λειτουργία της ενσωματωμένης μονάδας ισχύος αποτελεί σαφή ένδειξη της ακρίβειας και της αποφασιστικότητας με τις οποίες προχωρά το project.

Με την επίτευξη αυτού του βασικού στόχου, η Audi Revolut F1 Team συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της για τη σεζόν του ντεμπούτου της. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η παγκόσμια παρουσίαση της ομάδας, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026, όπου θα αποκαλυφθεί επίσημα η τελική αγωνιστική εμφάνιση (livery) και η οπτική ταυτότητα στην πίστα, ενόψει της πρώτης κοινής δοκιμαστικής περιόδου στη Βαρκελώνη στα τέλη του μήνα.

Παράλληλα με αυτά τα ορόσημα, η ομάδα έχει θέσει τις βάσεις και σε επικοινωνιακό επίπεδο για την πρώτη της αγωνιστική σεζόν. Με την επίσημη παρουσίαση της ομάδας στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Βερολίνο, το νέο Content Hub θα τεθεί σε λειτουργία και θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς για αποκλειστικό περιεχόμενο της ομάδας, όπως ειδήσεις, αναλύσεις και τακτικές ενημερώσεις γύρω από τα αγωνιστικά τριήμερα.