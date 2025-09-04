F1: To φετινό GP Iταλίας είναι επετειακό

Η διοργάνωση στη Μonza είναι πάντα ξεχωριστή, όμως φέτος είναι ακόμη περισσότερο, αφού θα είναι η 75η φορά που το Autodromo φιλοξενεί αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη πίστα στην ιστορία της F1.

Στη Monza, στον «ναό της ταχύτητας» σύμφωνα με την παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι επτά και πλέον δεκαετίες, ο Lando Norris θα πρέπει να βρει μια αποτελεσματική αντίδραση μετά το άτυχο για εκείνον αποτέλεσμα του Zandvoort. Ο team-mate του, ο Αυστραλός Oscar Piastri, έχει πάρει μια διαφορά 34 βαθμών και προηγείται στη μάχη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των οδηγών. Ο Lando, που έχει κάνει την αυτοκριτική του για την ως τώρα πορεία του τη φετινή αγωνιστική σεζόν, παραμένει αισιόδοξος για την υπέρ του τελική έκβαση. Στην Ιταλία και μάλιστα μπροστά στο κοινό της, η Ferrari θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ καλό, για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την εγκατάλειψη και των δύο μονοθεσίων της στην Ολλανδία. Μέσα σε όλα, μια ποινή στον Lewis Hamilton θα στείλει το μονοθέσιό του στην εκκίνηση της Monza πέντε θέσεις πίσω από τη θέση που θα καταλάβει στην κατατακτήρια διαδικασία για το Grand Prix Ιταλίας.

Για την Pirelli, αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί το τέλος των εορτασμών για τη συμμετοχή της σε 500 Grand Prix, ένα ορόσημο που επιτεύχθηκε στο Zandvoort την περασμένη Κυριακή. Στην Ιταλία, τα 20 αυτοκίνητα στην πίστα και όλα τα ελαστικά slick θα φέρουν ένα ειδικό λογότυπο για την περίσταση.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις γόμες των ελαστικών σε σύγκριση με πέρυσι, όταν η πίστα είχε μόλις ανακαινιστεί. Η C3 είναι η σκληρή, η C4 η μεσαία και η C5 η μαλακή. Ένα χρόνο μετά η επιφάνεια θα έχει σχετικά παλιώσει, αλλά είναι απίθανο να έχει σημαντική επίδραση στο φάσμα των πιθανών στρατηγικών, όπου τα αυτοκίνητα αγωνίζονται με τη χαμηλότερη αεροδυναμική διαμόρφωση της σεζόν. Είναι πιθανό ότι οι πιο δημοφιλείς επιλογές για τον αγώνα θα είναι τα σκληρά και τα μεσαία ελαστικά. Ο χρόνος που χάνεται στο pit lane για την αλλαγή ελαστικών είναι από τους μεγαλύτερους της σεζόν, οπότε οι ομάδες θα προσπαθήσουν να τα χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ελέγχοντας τη φθορά με στόχο να αλλάξουν ελαστικά μόνο μία φορά.

Είναι δύσκολο να προσπεράσεις στη Μonza, κυρίως λόγω της μειωμένης αποτελεσματικότητας του DRS, με τα αυτοκίνητα να τρέχουν με ελάχιστα επίπεδα αεροδυναμικής πίεσης. Αυτό επίσης τείνει να κλίνει την ισορροπία υπέρ μιας στρατηγικής ενός pit stop. Από την άλλη πλευρά, η θερμοκρασία μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ο Σεπτέμβριος στη Λομβαρδία μπορεί μερικές φορές να μοιάζει με το αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Αυτό μπορεί να επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών, γεγονός που θα έκανε πιο ανταγωνιστική μια στρατηγική δύο pit stop.

Η πίστα της Μonza κατέχει το ρεκόρ για την υψηλότερη μέση ταχύτητα αγώνα, χάρη στον Michael Schumacher (Ferrari) με 247,586 km/h το 2003, καθώς και την υψηλότερη μέση ταχύτητα 264,362 km/h για έναν γύρο προκριματικών, που καταγράφηκε από τον Lewis Hamilton στο τιμόνι της Mercedes το 2020. Πέρυσι, την pole position κατέκτησε ο Lando Norris με μέση ταχύτητα 263 χλμ/ώρα. Είναι λοιπόν εύκολο να καταλάβει κάποιος γιατί η πίστα είναι παγκοσμίως γνωστή ως «ο ναός της ταχύτητας».

Η πίστα μήκους 5,793 χιλιομέτρων έχει 11 στροφές και οι οδηγοί περνάνε το 80% του γύρου με το γκάζι στο τέρμα, με τα αυτοκίνητα να έχουν το χαμηλότερο επίπεδο αεροδυναμικής πίεσης της σεζόν, με στόχο να μειώσουν την αντίσταση στο ελάχιστο. Σε αυτό το πλαίσιο, η σταθερότητα κατά το φρενάρισμα και η πρόσφυση στις στροφές είναι καθοριστικής σημασίας, ειδικά στις Prima Variante και Variante Ascari, όπου οι οδηγοί πρέπει να μειώσουν πολύ γρήγορα την ταχύτητα. Οι πλευρικές δυνάμεις μπαίνουν σε δράση στις ταχύτερες στροφές, όπως η Biassono και η Parabolica, που τώρα έχει μετονομαστεί προς τιμήν του Michele Alboreto. Μετά την πλήρη ανακατασκευή της πίστας το 2024, φέτος η Monza επικεντρώθηκε σε βελτιώσεις των κοινόχρηστων χώρων. Προστέθηκαν 4.000 θέσεις για τους θεατές στους γενικούς χώρους θέασης, χωρίς καθορισμένες θέσεις στις κερκίδες, ενώ αυξήθηκε και η χωρητικότητα του χώρου φιλοξενίας πάνω από τα pit. Για το λόγο αυτό, το κέντρο Τύπου μεταφέρθηκε σε μια προσωρινή κατασκευή δύο ορόφων, με 400 θέσεις, δίπλα στα παλιά γκαράζ των pit.

Δύο από τους μεγαλύτερους οδηγούς, ο Schumacher και ο Hamilton, όχι μόνο μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης για τα παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά είναι και οι πιο επιτυχημένοι οδηγοί στη Μonza με πέντε νίκες ο καθένας. Και οι δύο έχουν οκτώ τερματισμούς στο βάθρο, ενώ ο Βρετανός έχει και τις περισσότερες pole positions με επτά. Η Ferrari είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα, κατέχοντας την πρώτη θέση στις pole positions (23) και στα βάθρα (72). Η McLaren είναι δεύτερη σε αυτές τις λίστες με 12 pole positions και 31 βάθρα. Το Ιταλικό Grand Prix έχει κρίνει το αποτέλεσμα του παγκόσμιου πρωταθλήματος οδηγών 11 φορές (1950, 1956, 1961, 1963, 1966, 1969, 1972, 1973, 1975, 1978 ,1979).

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix Ιταλίας, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

14:30 – 15.30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 – 19.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

13:30 – 14.30 Free Practice 3 ANT+

17:00 – 18.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ και ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/