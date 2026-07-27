F1: Το GP του Μπαχρέιν θα φιλοξενηθεί τον Οκτώβριο στη Μαλαισία

Η πίστα του Sepang στη Μαλαισία θα φιλοξενήσει το αναβληθέν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή Grand Prix του Μπαχρέιν, από τις 2 ως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Η F1 και η FIA επιβεβαιώνουν ότι η Μαλαισία θα φιλοξενήσει το Grand Prix του Μπαχρέιν στο διεθνές αυτοκινητοδρόμιο του Sepang από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ των Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης.

Η διοργάνωση, η οποία υπόκειται σε τελικές συμφωνίες και επίσημη έγκριση, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, θα ονομαστεί «Grand Prix της Formula 1 Gulf Air του Μπαχρέιν στη Μαλαισία». Η συμφωνία αυτή, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της Formula 1, της FIA, της κυβέρνησης του Μπαχρέιν και της κυβέρνησης της Μαλαισίας, επιτρέπει στη F1 να διατηρήσει ένα Grand Prix που διαφορετικά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Το υπόλοιπο πρόγραμμα για το 2026 παραμένει αμετάβλητο, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι για τον αναβληθέντα –επίσης λόγω του πολέμου, ενώ αγνοείται ακόμη η τύχη των δύο αγώνων της φετινής σεζόν που με βάση το πρόγραμμα πρόκειται να διεξαχθούν στο Κατάρ και στο Άμπου Ντάμπι.

Το Sepang –το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 1999– είναι μία από τις πιο εμβληματικές και απαιτητικές πίστες, γνωστή για τους παθιασμένους οπαδούς της, τους συναρπαστικούς αγώνες και τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα. Ο Stefano Domenicali, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της F1, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η Μαλαισία θα φιλοξενήσει το Grand Prix του Μπαχρέιν το 2026. Για άλλη μια φορά, το άθλημα απέδειξε την ικανότητά του να προσαρμόζεται, να βρίσκει λύσεις και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες».