Fernando Alonso: Είναι αυτή η τελευταία χρονιά του Ισπανού στη F1;

Ο 44χρονος οδηγός της Aston Martin δήλωσε ότι αισθάνεται ανταγωνιστικός και πως έχει ακόμα κίνητρο.

Την ελπίδα του ότι το 2026 δεν θα είναι η τελευταία του χρονιά στη Formula 1 εξέφρασε ο Fernando Alonso, δηλώντας ότι δεν νιώθει ότι έχει έρθει η στιγμή της απόσυρσης.

Ο Ισπανός υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Aston Martin το 2024, το οποίο θα τον κρατήσει στους αγώνες μέχρι το 2026. Σε συνέντευξή του πέρυσι στην ισπανική AS είχε αναφέρει ότι «αν το μονοθέσιο πάει καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η τελευταία μου χρονιά».

Ωστόσο, μιλώντας στο Ιστορικό Γρκαν Πρι του Μονακό πριν από την επανέναρξη της σεζόν της F1 στο Μαϊάμι, ο Alonso άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να παραμείνει στο άθλημα και μετά την τρέχουσα περίοδο.

«Αγαπώ αυτό που κάνω», εξήγησε σε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. «Αγαπώ τους αγώνες. Έκανα τον πρώτο μου αγώνα όταν ήμουν τριών ετών και τώρα είμαι 44, άρα 41 χρόνια της ζωής μου βρίσκομαι πίσω από ένα τιμόνι.

»Έτσι, η στιγμή που θα πρέπει να σταματήσω να αγωνίζομαι θα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και δύσκολο να την αποδεχτώ. Ο χρόνος θα δείξει. Θα το νιώσω. Προς το παρόν, δεν νιώθω ότι είναι αυτή η στιγμή. Αισθάνομαι ανταγωνιστικός, νιώθω ότι έχω κίνητρο και χαρούμενος όταν οδηγώ. Οπότε, ναι, ελπίζω να μην είναι η τελευταία σεζόν».