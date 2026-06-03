Formula 1: 1.000 grand prix για τη McLaren

Στο Monaco η McLaren θα λάβει μέρος για 1.000ή φορά σε GP της F1, γεγονός που η ομάδα θα τιμήσει το Σαββατοκύριακο στο πριγκιπάτο, ενώ ευκαιρίας δοθείσης εντυπωσιάζουν τα αγωνιστικά στατιστικά στοιχεία που έρχονται στην επικαιρότητα.

Η McLaren μπήκε στον κόσμο της F1 το 1966, με τον ίδιο τον Bruce McLaren να οδηγεί, μέχρι που ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια δοκιμών για το Can-Am στο Goodwood το 1970 του στέρησε τη ζωή. Η κληρονομιά του όμως συνέχισε να ζει και πλέον βρίσκεται στην 61η χρονιά της στα Grand Prix. Η πρώτη νίκη της McLaren στη F1 ήρθε στο GP του Βελγίου το 1968, ενώ ακολούθησαν άλλες 202 νίκες με την πάροδο των χρόνων, με την πιο πρόσφατη να κερδίζεται από τον Lando Norris στο Σάο Πάολο στα τέλη της περασμένης σεζόν.

Ο Ayrton Senna κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες ως οδηγός της McLaren, έχοντας σημειώσει 35 κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, μπροστά από τον Alain Prost με 30, τον Lewis Hamilton με 21 και τον Mika Hakkinen με 20. Όσον αφορά τις θέσεις στο βάθρο, η McLaren έχει κατακτήσει το εντυπωσιακό νούμερο των 561. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι μόνο τέσσερις ομάδες (η Ferrari, η McLaren, η Williams και η ανενεργή πλέον Lotus) έχουν λάβει μέρος σε περισσότερα από 430 GP στην ιστορία της F1.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των 203 νικών της McLaren (δηλαδή oι 56) έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο τερματισμών «1-2». Ο Senna και ο Prost βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με 14 τέτοια αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν ενώ μάχονταν για τους παγκόσμιους τίτλους του 1988 και του 1989, ακολουθούμενοι από κοντά από τους Hakkinen – Coulthard με 13, στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η McLaren κατέχει πλέον 10 τίτλους στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, έχοντας κερδίσει το 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 και 2025, οι δύο τελευταίοι την ανέβασαν στη δεύτερη θέση της λίστας όλων των εποχών, μπροστά από τη Williams και πίσω μόνο από τη Ferrari (που έχει 16).

Όσον αφορά τις pole positions, η McLaren έχει 177. Ο Senna βρίσκεται και πάλι στην κορυφή αυτής της λίστας με 46, μπροστά από τον Hakkinen και τον Χάμιλτον, οι οποίοι έχουν από 26, και τον Νorris, ο οποίος έχει φτάσει τις 16.

Η McLaren έχει επίσης σημειώσει 184 ταχύτερους γύρους. Ο Hakkinen κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 25, ακολουθούμενος από τον Prost με 24 και τους Raikkonen και Νorris, οι οποίοι έχουν από 19. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τους αγώνες της McLaren, στους οποίους η ομάδα κατέκτησε βαθμούς (760 φορές σε 999 αγώνες μέχρι σήμερα), δεύτερη μόνο πίσω από τη Ferrari (877) στα ιστορικά αρχεία.

Σε όλη τη διαδρομή της στη F1 μέχρι σήμερα, η McLaren έχει οδηγήσει ως επικεφαλής 11.943 γύρους, πίσω μόνο από τη Ferrari με 16.087. Αυτό μεταφράζεται σε 57.244 χιλιόμετρα στην πρώτη θέση ή σχεδόν μιάμιση φορά γύρω από τον κόσμο. Η McLaren έχει συμπληρώσει 106.236 γύρους (συνολικού μήκους 514.659 χλμ.) από το ντεμπούτο της το 1966 μέχρι τον τελευταίο αγώνα του 2026 (Πηγή: www.f1.com)