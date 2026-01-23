Formula 1 2025: H στατιστική των ελαστικών

Κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου τα ελαστικά της Pirelli για την Formula 1 κάλυψαν απόσταση ίση με οκτώμισι φορές τον γύρο της Γης.

Από τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές της Formula 1 στη Μελβούρνη μέχρι τη σημαία τερματισμού στο Αμπού Ντάμπι, τα ελαστικά που κατασκευάζει η εταιρεία με έδρα το Μιλάνο διένυσαν συνολική απόσταση 341.099 χιλιομέτρων. Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους στην ιστορία του πρωταθλήματος, μετά την επέκταση του ημερολογίου σε 24 αγώνες. Η σειρά ελαστικών slick 2025, που αποτελείται από έξι μείγματα, κάλυψε το 96% της συνολικής χιλιομετρικής απόστασης.

Τα δύο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μείγματα ήταν τα C3 (93.493 χιλιόμετρα) και C4 (91.595 χιλιόμετρα). Ακολούθησαν τα C5 (66.255 χιλιόμετρα), C2 (35.012 χιλιόμετρα), C6 (22.419 χιλιόμετρα) και C1 (17.368 χιλιόμετρα). Τα ελαστικά για βροχερές συνθήκες κάλυψαν το υπόλοιπο 4%: 12.893 χιλιόμετρα με ενδιάμεσα ελαστικά και 2.064 χιλιόμετρα με ελαστικά για βροχή.

Συνολικά, τα ελαστικά ολοκλήρωσαν 67.094 γύρους, με παρόμοια κατανομή μεταξύ σλικ και βρόχινων ελαστικών: 64.519 γύροι με σλικ και 2.578 με βρόχινα (περίπου 4%). Σε όλους τους αγώνες, πραγματοποιήθηκαν 720 pit stop. Το ρεκόρ κατέχει το Grand Prix της Ισπανίας, με 53 pit stop στη Βαρκελώνη. Το Μαϊάμι είχε τους λιγότερους pit stop, με μόνο 18.

Ο μακρύτερος αγώνας της χρονιάς ήταν αυτός του οδηγού της Haas, Esteban Ocon, ο οποίος κάλυψε 303 χιλιόμετρα με ένα μόνο σετ ελαστικών C3 στη Τζέντα, που ισοδυναμεί με 49 γύρους. Ο Γάλλος ξεχώρισε επίσης στο Μπακού, καλύπτοντας 294 χιλιόμετρα με ένα σετ C4, επιβεβαιώνοντας τις ικανότητές του στη διαχείριση των ελαστικών.

Ο Pierre Gasly της Alpine κατέγραψε τη μεγαλύτερη διαδρομή με C2, ολοκληρώνοντας 251 χιλιόμετρα στη Σαγκάη, ενώ ο Lance Stroll της Aston Martin κάλυψε 222 χιλιόμετρα με C5 στο Μπακού. Ο Lando Norris της McLaren και ο Nico Hülkenberg της Sauber οδήγησαν από 194 χιλιόμετρα με ένα σετ ενδιάμεσων ελαστικών στο Silverstone. Η μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση ελαστικών για βροχή ήταν 61 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Λας Βέγκας: 10 γύροι ο καθένας για τους δύο οδηγούς της Aston Martin καθώς και για τον Hülkenberg.

Ο αριθμός των σετ ελαστικών που προμήθευσε η Pirelli κατά τη διάρκεια της σεζόν υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 2025, οι ομάδες είχαν πρόσβαση σε 6.120 σετ ελαστικών slicks συνολικά, που περιλάμβαναν 1.800 σετ C5, 1.580 σετ C4, 1.400 σετ C3 και περίπου 1.900 ελαστικά για βροχερές συνθήκες. Ο αριθμός των ελαστικών που διατίθενται σε κάθε αυτοκίνητο, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ορίζεται από τους τεχνικούς κανονισμούς.

Όπως πάντα, οι θερμοκρασίες επηρέασαν επίσης τη συμπεριφορά των ελαστικών. Η υψηλότερη θερμοκρασία πίστας που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ήταν 58,2 βαθμοί Κελσίου στη Τζέντα κατά τη διάρκεια του FP2, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία αέρα ήταν 39,1 βαθμοί Κελσίου στο Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια του FP1. Οι πιο κρύες συνθήκες επικράτησαν στο Λας Βέγκας, με 12 βαθμούς Κελσίου στην πίστα και 11,8 βαθμούς Κελσίου στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των προκριματικών.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, η μέγιστη θερμοκρασία πίστας ήταν 55,2 βαθμοί Κελσίου στο Σπίλμπεργκ, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία αέρα ήταν 34,4 βαθμοί Κελσίου στο Τέξας. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ήταν 15 βαθμοί Κελσίου στην πίστα στο Λας Βέγκας και 14,3 βαθμοί Κελσίου στην ατμόσφαιρα στη Μελβούρνη.