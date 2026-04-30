Formula 1: Επιστροφή στη δράση

Η Formula 1 ταξιδεύει στο Μαϊάμι, όπου θα διεξαχθεί ο τέταρτος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, ύστερα από απραξία ενός μήνα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρώτος φετινός αγώνας στις ΗΠΑ θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι. Η F1 έκανε ένα μακρύ διάλειμμα, μετά την ακύρωση των Grand Prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας. Από αγωνιστικής πλευράς, η Mercedes κυριαρχεί μέχρι στιγμής στo ξεκίνημα της εποχής των καινούργιων κανονισμών της F1, με νέους πρωταγωνιστές να ξεπροβάλλουν, όπως ο Κimi Antonelli. Η γερμανική ομάδα νίκησε στα τρία πρώτα Grand Prix, σημειώνοντας μάλιστα δύο μεγαλοπρεπή «1-2» στο Άλμπερτ Παρκ και στη Σαγκάη.

Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes με τις φετινές του εμφανίσεις έχει οικοδομήσει ένα «ντόμινο» από ρεκόρ: νεότερος κάτοχος pole-position στην ιστορία της F1, νεότερος νικητής δύο συνεχόμενων αγώνων, νεότερος επικεφαλής της βαθμολογίας. Επίσης, ο πρώτος Ιταλός νικητής αγώνα έπειτα από 20 χρόνια και ο πρώτος Ιταλός νικητής δύο συνεχόμενων αγώνων μετά από 73 χρόνια.

Κερδισμένη είναι ως τώρα και η Ferrari, καθώς η SF-26 έχει πολύ καλύτερη απόδοση από την προκάτοχό της και προσφέρει θέαμα. Το φετινό μονοθέσιο ταιριάζει καλύτερα στον Χάμιλτον, σε αντίθεση με το περσινό, με αποτέλεσμα ο Βρετανός πολυπρωταθλητής να παρουσιάζει μέχρι τώρα ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις αποχρώσες ενδείξεις, η άνοδος στο βάθρο δεν θα είναι πρόβλημα για τη Scuderia.

Eυχάριστη έκπληξη αποτελεί η Haas, που έδειξε τα προσόντα της και στις χειμερινές δοκιμές πριν από την έναρξη της περιόδου. Μετά τους τρεις πρώτους αγώνες προηγείται στο midfield, με τον Μπίρμαν να πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις. Επιτυχημένη φαίνεται πως θα είναι η χρονιά και για την Alpine, που βρήκε τα «πατήματά» της με τον V6 της Mercedes, με αποτέλεσμα να βαθμολογηθεί και στους τρεις πρώτους αγώνες.

Ο αγώνας στο Μαϊάμι διεξάγεται σε μια διαδρομή που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για την εκδήλωση γύρω από το Hard Rock Stadium, έδρα των Miami Dolphins. Η διαδρομή, η οποία διασχίζει τμήματα δημόσιων δρόμων και τους χώρους στάθμευσης του σταδίου, έχει μήκος 5,412 χιλιόμετρα και διανύεται σε 57 γύρους.

Για να αντιμετωπίσουν τις 19 στροφές και τις τρεις μεγάλες ευθείες του Miami International Autodrome, όπως ονομάστηκε για τον εναρκτήριο αγώνα του το 2022, οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τις Pirelli C3, C4 και C5. Η άσφαλτος, που ανακατασκευάστηκε το 2023, έχει χαμηλό επίπεδο τραχύτητας και αποκτά πρόσφυση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που προέκυψε πέρυσι ήταν το πόσο γρήγορα στέγνωσε η πίστα. Αυτό αποδείχθηκε σαφώς κατά τη διάρκεια του Sprint, του σύντομου αγώνα που θα διεξαχθεί και αυτή τη σεζόν, όταν οι οδηγοί άλλαξαν από ενδιάμεσα σε μαλακά κατά τη διάρκεια των 19 γύρων, παρά τη δυνατή βροχή που είχε πέσει πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα. Οι μεταβλητές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιφυλάσσουν και πάλι εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η φθορά των ελαστικών στο Μαϊάμι ήταν πάντα περιορισμένη, χάρη στα χαρακτηριστικά της πίστας, επιτρέποντας στους οδηγούς να παρατείνουν την παραμονή τους σε αυτή και να κάνουν μόνο μία στάση στα πιτ κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Από τους τέσσερις αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής στην πίστα γύρω από το στάδιο των Dolphins, τους δύο έχει κερδίσει ο Μax Verstappen. Αντίθετα, οι οδηγοί της McLaren μοιράστηκαν τις νίκες τις δύο τελευταίες σεζόν. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν έχει εξασφαλίσει την pole position σε αυτόν τον αγώνα: ο Verstappen έχει δύο pole στο ενεργητικό του, ενώ τις υπόλοιπες κατέκτησαν οι Charles Leclerc και Sergio Perez.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 1 Μαΐου

19:30 Free Practice 1 ANT1+

23:30 Κατατακτήριες Sprint ANT1+

Σάββατο 2 Μαΐου

19:00 Sprint αγώνας ANT1+

23:00 Kατατακτήριες αγώνα Κυριακής ANT1+

Κυριακή 3 Μαΐου

23:00 Αγώνας ΑΝΤ1+

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της Formula 1 – https://f1tv.formula1.com/

