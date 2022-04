Formula 1 – GP Αυστραλίας: Νίκη για Leclerc, καταστροφή για Verstappen

Ο τρίτος αγώνας της χρόνιας είχε νικητή τον Charles Leclerc. Ο πιλότος της Ferrari πέτυχε μια επιβλητική νίκη, ενώ είδε ταυτόχρονα τον αντίπαλο του στην κούρσα του πρωταθλήματος Max Verstappen να τίθεται εκτός αγώνα λόγω μηχανικής βλάβης.

Στο βάθρο ανέβηκαν οι Sergio Perez με Reb Bull και ο George Russell με Mercedes.

Τα 20 μονοθέσια παρατάχθηκαν στο grid και όλοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα να σβήσουν τα κόκκινα φώτα. Ο Charles Leclerc κατάφερε κάνοντας πολύ καλή εκκίνηση να κρατηθεί μπροστά από τον Ολλανδό Max Verstappen. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Lewis Hamilton, ο οποίος κέρδισε δύο θέσεις με αποτέλεσμα να βρεθεί στην τρίτη θέση. Καταστροφική εκκίνηση για τον Carlos Sainz, με τον Ισπανό να πέφτει στην δέκατη τέταρτη θέση, καθώς η επιλογή της σκληρής γόμας του κόστισε αρκετές θέσεις.

Χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή στην κατάταξη κατά τους πρώτους γύρους, ήρθε το λάθος του Carlos Sainz. O Ισπανός προσπάθησε να περάσει στη στροφή 9 τον Mick Schumacher, πάτησε αργά τα φρένα, χάνοντας τον έλεγχο την F1-75. Το μονοθέσιο βρέθηκε στην αμμοπαγίδα, ενώ το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνιση του μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Αρκετοί οδηγοί μπήκαν στα pits ώστε να αλλάξουν ελαστικά, όχι όμως οι πρωτοπόροι.

Πρώτος για αλλαγή ελαστικών μπήκε ο Max Verstappen, και έτσι ο Ολλανδός μετά την αλλαγή βρέθηκε στην έβδομη θέση. Η Ferrari κάλεσε λίγο αργότερα τον Charles Leclerc για να κάνει την δική του αλλαγή. Ο Μονεγάσκος έβαλε τη σκληρή γόμα της Pirelli με σκοπό να φτάσει μέχρι το τέλος του αγώνα.

Με τους πρωτοπόρους να κρατούν τις αρχικές τους θέσεις, το αυτοκίνητο ασφαλείας το οποίο έκανε την εμφάνιση του για ακόμη μια φορά μηδένισε τις διαφορές. Υπεύθυνος για την είσοδο του ήταν ο Sebastian Vettel, ο οποίος είχε επαφή με τον τοίχο. Έτσι, ένα δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο έληξε με τον χειρότερο τρόπο για τον Γερμανό πιλότο.

Μεγάλος κερδισμένος από το αυτοκίνητο ασφαλείας ο George Russell Ο Βρετανός μπήκε για αλλαγή ελαστικών και βρέθηκε έτσι στην τρίτη θέση. Από την άλλη, ο Fernando Alonso έμεινε στην πίστα, με τον Ισπανό να φιγουράρει στην τέταρτη θέση μετά το πέρας 26 γύρων στο GP Αυστραλίας.

Με την επανεκκίνηση του αγώνα, ο Max Verstappen προσπάθησε να επιτεθεί στον πρωτοπόρο Charles Leclerc χωρίς επιτυχία. Ο πιλότος της Ferrari όχι μόνο άντεξε στην επίθεση του Ολλανδού αλλά αύξησε ταχύτητα την διαφορά.

Μάχη είχαμε όμως για την τρίτη θέση, με τον Sergio Perez να προσπαθεί να ξεφύγει από τον George Russell της Mercedes.

Λίγο αργότερα όμως θα είχαμε το σοκ για την Red Bull. Η RB18 του Max Verstappen θα έμενε εκτός αγώνα λόγω μηχανικής αιτίας με το έργο του Charles Leclerc να είναι πλέον ευκολότερο με τον μεγάλο του αντίπαλο να τίθεται εκτός. Κερδισμένοι και οι Sergio Perez και George Russell οι οποίοι κέρδισαν από μια θέση.

An podium opportunity missed for the Dutchman after a strong showing ended prematurely with a car problem 😫 #AusGP #F1 pic.twitter.com/DXeOAe1r4X

Heartbreak for Max Verstappen in Australia 💔

Με τον Charles Leclerc να αυξάνει τη διαφορά συνεχώς από τον δεύτερο Sergio Perez, ολα κυλούσαν ομαλά για την ομάδα της Ferrari.

Με τους γύρους να περνούν χωρίς προβλήματα για τον Μονεγάσκο, ήρθε εν τέλει η δεύτερη νίκη της χρονιάς και η τέταρτη νίκη στην καριέρα του Leclerc. Σημαντικό ήταν το γεγονός πως ο μεγάλος του αντίπαλος στη μάχη του τίτλου έφυγε από την Αυστραλία χωρίς βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο σταθερός για ακόμη έναν αγώνα Sergio Perez. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull κατάφερε να φέρει πολύτιμους βαθμούς για την ομάδα του και για τον ίδιο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο εξαιρετικός George Russell. Ο Βρετανός καθόλη τη διάρκεια του αγώνα κράτησε πίσω του τον teammate του Lewis Hamilton, ο οποίος θα πρέπει να είναι χαρούμενος για την τέταρτη θέση που κατέκτησε. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Lando Norris με την ανταγωνιστική McLaren.

Στην έκτη θέση ολοκλήρωσε τον εντός έδρας αγώνα ο Daniel Ricciardo. Ο Αυστραλός με την δεύτερη McLaren ήταν χαρούμενος όλο το αγωνιστικό τριήμερο και αυτό φάνηκε και στο τελικό αποτέλεσμα. Ο Esteban Ocon τερμάτισε έβδομος με την Alpine, ενώ ο Valtteri Bottas έφερε την Alfa Romeo του στην όγδοη θέση.

Ο Pierre Gasly με την AlphaTauri πλασαρίστηκε στην ένατη θέση, με τον Alexander Albon να κάνει ένα εντυπωσιακό αγώνα τερματίζοντας στην δέκατη θέση μαζεύοντας έναν πολύτιμο βαθμό για την Williams.

Επόμενη στάση για τη Formula 1 είναι το GP Ιταλίας το οποίο θα διεξαχθεί στις 22-24 Απριλίου._ Γ. Τ.

DRIVER STANDINGS 📊@Charles_Leclerc increases his championship lead to a larger margin than anyone did in 2021! 🤩

And, @GeorgeRussell63 makes a move into P2 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/uKUgMpR1UT

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022