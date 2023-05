Formula 1 – GP Μαϊάμι: Κυριαρχία και νίκη Verstappen με 1-2 για τις Red Bull

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στο Miami International Autodrome για τον πέμπτο κατά σειρά αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 έσβησαν με τον Sergio Perez να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα που απέκτησε χθες στις Κατατακτήριες στρίβοντας πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Fernando Alonso και τον Carlos Sainz. Μεγάλος χαμένος ήταν ο Kevin Magussen, που από τέταρτος έπεσε έκτος, ενώ απώλειες είχε και ο Max Verstappen που έχασε μια θέση.

Τέταρτος πλασαρίστηκε έτσι ο Pierre Gasly και πέμπτος ο George Russell.

Με το πέρας του τέταρτου από τους 57 γύρους του αγώνα και με το DRS ενεργοποιημένο, ο Ολλανδός της Red Bull, ο οποίος ξεκίνησε με τη σκληρή γόμα της Pirelli, έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να ανεβαίνει θέσεις, πραγματοποιώντας λίγο αργότερα διπλό προσπέρασμα στους Charles Leclerc και Kevin Magnussen που έδιναν μάχη για την έκτη θέση.

Ο Max Verstappen χρειάστηκε μόλις πέντε γύρους για να «πιάσει» και εν συνεχεία να προσπεράσει τον Βρετανό της Mercedes, βάζοντας πλώρη για τον Pierre Gasly, τον οποίο και άφησε πίσω του στον ίδιο κιόλας γύρο. Μάλιστα, ο Γάλλος της Alpine έχασε μια ακόμα θέση μετά το έξυπνο προσπέρασμα του George Russel, που έτσι ανέβηκε πέμπτος.

Στην κορυφή, ο Sergio Perez ήλεγχε τον ρυθμό του αγώνα, εμπρός από την Aston Martin και την Ferrari των δύο Ισπανών, οι οποίοι γρήγορα άρχισαν να νιώθουν ζεστή την ανάσα του δύο φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Πράγματι, στον 14ο και 15ο γύρο αντίστοιχα, ο Ολλανδός πιλότος με την… ακαταμάχητη και σε αυτό τον αγώνα Red Bull βρέθηκε διαδοχικά στην 3η και 2η θέση, τέσσερα σχεδόν δευτερόλεπτα πίσω από τον ομόσταυλό του, ο οποίος επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα με τη μεσαία γόμα.

Τον χορό των pit για τους πρωτοπόρους του αγώνα στο Μαϊάμι άνοιξαν στον 19ο γύρο οι Charles Leclerc και George Russell, που όπως αναμενόταν «πέρασαν» στην σκληρή γόμα.

Μετά την ολοκλήωση του 20ου γύρου, ήταν η σειρά του Sergio Perez να μπει στα pit, ενώ ακολούθησε ο Carlos Sainz, o οποίος μάλιστα δέχτηκε ποινή 5 δλ., για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στα pit lane.

