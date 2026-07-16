Formula 1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» του Kimi Antonelli;

O Kimi Antonelli ήταν, μέχρι πριν λίγα Grand Prix, το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο. Λόγω προβλημάτων αξιοπιστίας όμως, ο νεαρός Ιταλός νιώθει πλέον την ανάσα του Russell. Ποιος όμως μπορεί να τον απειλήσει πραγματικά;

Η μάχη για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 έχει πάρει φωτιά, με τον Kimi Antonelli να βρίσκεται στο επίκεντρo των συζητήσεων σχετικά με το αν θα καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος.

Ο νεαρός Ιταλός πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σερί πέντε συνεχόμενων νικών από την Κίνα έως το Μονακό, όμως οι τελευταίοι αγώνες αποδείχθηκαν εφιαλτικοί λόγω μηχανικών προβλημάτων. Τα αποτελέσματά του σε Βαρκελώνη και Σίλβερστοουν επέτρεψαν στον George Russell να μειώσει τη διαφορά από τους 66 στους 25 βαθμούς, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Αυτή η ανατροπή ώθησε τους γνωστούς αναλυτές Jolyon Palmer και James Hinchcliffe να καταθέσουν τις δικές τους, διαφορετικές απόψεις για το ποιος είναι τελικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Ιταλό.

Η αναγέννηση του Russell

Από τη μία πλευρά, ο πρώην οδηγός της Renault, Jolyon Palmer, θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Antonelli ακούει στο όνομα George Russell. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes δείχνει να βρίσκει ξανά τα πατήματά του, έχοντας ως αποκορύφωμα τη νίκη του στο αυστριακό Grand Prix και δύο επιπλέον παρουσίες στο βάθρο.

Σύμφωνα με τον Palmer, η πρόσφατη ανάκαμψη του Russell θυμίζει την περσινή αντεπίθεση του Lando Norris στο τέλος της σεζόν. Ο Palmer επισημαίνει ότι αν ο Russell συνεχίσει να αποδίδει στα γνωστά του υψηλά στάνταρ, η πίεση προς τον Antonelli θα γίνει αφόρητη.

Tα προβλήματα αξιοπιστίας της Mercedes

Από την άλλη πλευρά, ο James Hinchcliffe, νικητής αγώνων IndyCar, εστιάζει την προσοχή του σε έναν παράγοντα που δεν μπορεί να ελέγξει ο Antonelli: την αξιοπιστία του μονοθεσίου.

Ο Hinchcliffe υποστηρίζει ότι η ταχύτητα και η επιθετικότητα του Antonelli στις μάχες σώμα με σώμα τον καθιστούν ανίκητο υπό κανονικές συνθήκες, θεωρώντας ότι ο Russell δύσκολα μπορεί να τον απειλήσει μόνο με την οδηγική του απόδοση. Ωστόσο, τα προβλήματα αξιοπιστίας που εμφάνισε το μονοθέσιό του, στέρησαν πολύτιμους βαθμούς από τον Ιταλό.

Η ανησυχία αυτή ενισχύεται και από τα λόγια του επικεφαλής της ομάδας, Toto Wolff, ο οποίος παραδέχθηκε ανοιχτά ότι η αξιοπιστία των κινητήρων δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, πράγμα που επηρεάζει ακόμη και τις ομάδες που προμηθεύονται κινητήρες από την γερμανική ομάδα, όπως η McLaren και η Williams.

Έτσι, για τον Hinchcliffe, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να στερήσει το πρωτάθλημα από τον Antonelli είναι η ίδια του η ομάδα.