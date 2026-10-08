Formula 1 – Συνέχεια στη Σιγκαπούρη…

Η Formula 1 παραμένει στην Ασία για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, ένα Σαββατοκύριακο που θα φιλοξενήσει επίσης τον τελευταίο αγώνα sprint της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Για την πίστα της Μarina bay, όπου διεξάγεται ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της χρονιάς για τους οδηγούς, η Pirelli θα διαθέσει την ίδια κατανομή ελαστικών που χρησιμοποιήθηκε kai πριν από δώδεκα μήνες: C3 ως σκληρά, C4 ως μεσαία και C5 ως μαλακά. Μήκους 4,940 χιλιομέτρων, παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός σιρκουί πόλης, με 19 στροφές και περιορισμένες ευκαιρίες προσπεράσματος. Όπως είναι γνωστό, ο αγώνας διεξάγεται τη νύχτα, με θερμοκρασίες πίστας που κυμαίνονται μεταξύ 30 και 35 °C. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα ελαστικά τείνουν να λειτουργούν εντός του εύρους λειτουργίας τους χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους υπερθέρμανσης. Η καταπόνηση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ούτε το «graining» ούτε η φθορά αναμένεται να αποτελέσουν περιοριστικούς παράγοντες στη διαχείριση του αγώνα.

Η Σιγκαπούρη παραμένει ένας από τους αγώνες στους οποίους η στρατηγική ενός pit stop αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για τις ομάδες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον χρόνο που χάνεται στο pit lane. Ενώ τα σκληρά (Hard) και τα μεσαία (Medium) αναμένεται και πάλι να αποτελέσουν τις βασικές συνθέσεις για τον αγώνα, φέτος τα μαλακά (Soft) ελαστικά ενδέχεται να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής την Κυριακή από περισσότερες της μίας ομάδες.

Το αεροδυναμικό φορτίο, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμοκρασίας και η σύνθεση των σημερινών μιγμάτων επιτρέπουν τη χρήση των πιο μαλακών ελαστικών της γκάμας για μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά διαστήματα από ό,τι στο παρελθόν. Με αυτό κατά νου, δεν θα ήταν έκπληξη να δούμε το ελαστικό με κόκκινο πλευρικό τοίχωμα να χρησιμοποιείται στον αγώνα Sprint του Σαββάτου ή, γενικότερα, να παρατηρήσουμε πιο εκτεταμένη χρήση του C5 σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κάτι που ενθαρρύνεται από την ίδια τη μορφή του Sprint.

Ο επερχόμενος αγώνας θα είναι η δέκατη έβδομη διοργάνωση του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Πραγματοποιείται αδιάλειπτα από το 2008, με τη μόνη διακοπή να οφείλεται στην πανδημία το 2020 και το 2021. Οι οδηγοί με τις περισσότερες νίκες στην Μarina bay είναι ο Sebastian Vettel (5) και ο Lewis Hamilton (4), οι οποίοι έχουν εκκινήσει και οι δύο από την pole position τέσσερις φορές. Μεταξύ των κατασκευαστών, η Mercedes προηγείται με πέντε νίκες.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix Σιγκαπούρης, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ANT1+.

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/

OΔΗΓΟΙ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

Antonelli 320

Russell 236

Hamilton 214

Leclerc 191

Verstappen 188

Norris 188

Piastri 128

Hadjar 96

Lawson 65

Gasly 41

OMΑΔΕΣ

Mercedes 556

Ferrari 405

McLaren 316

Red Bull 298

Racing Bulls 90

Alpine 68

Haas 27

Audi 17

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0