GP Βραζιλίας – Σε αναμονή της στέψης για τη Mercedes

Αν η Mercedes συγκεντρώσει στο sprint του Σαββάτου και στον αγώνα της Κυριακής στη Βραζιλία 18 βαθμούς περισσότερους από τη Ferrari, θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της F1 για ένατη φορά.

Το Grand Prix Βραζιλίας ίσως αναδείξει και μαθηματικά πλέον τον κατασκευαστή που θα κατακτήσει τον αντίστοιχο παγκόσμιο τίτλο της Formula 1. Με 12 νίκες σε 19 αγώνες, η Mercedes βρίσκεται στην κορυφή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών με 630 βαθμούς και είναι το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία ή στον επόμενο αγώνα στο Las Vegas. Ίδωμεν…

Το Grand Prix του Σάο Πάολο διεξάγεται στο αυτοκινητοδρόμιο José Carlos Pace στο interlagos. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί συνολικά 42 αγώνες εκεί. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός στη βραζιλιάνικη πίστα είναι ο Michael Schumacher με τέσσερις νίκες, ενώ ο Sebastian Vettel, ο Lewis Hamilton και ο Μax Verstappen έχουν κερδίσει από τρεις φορές ο καθένας. Η Ferrari και η McLaren είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες, με εννέα νίκες η καθεμία.

Η πίστα της Βραζιλίας παρουσιάζει αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος, στο τμήμα μεταξύ των στροφών 3 & 5 και μεταξύ των στροφών 8 & 9. Αυτές οι περιοχές με το νέο οδόστρωμα ενδέχεται να μεταβάλλουν τα επίπεδα πρόσφυσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των ελαστικών. Οι δοκιμές θα προσφέρουν την ευκαιρία να αξιολογηθεί η εξέλιξη της πίστας και να κατανοηθεί πώς η νέα επιφάνεια επηρεάζει τη φθορά και την αποδόμησή τους. Για αυτή την εμβληματική πίστα, η Pirelli έχει επιλέξει C3 ως Hard, C4 ως Medium και C5 ως Soft.

Στον αγώνα του 2025 η φθορά των ελαστικών ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες στο Σάο Πάολο. Αν και το φαινόμενο του «graining» ήταν λιγότερο έντονο από ό,τι αρχικά αναμενόταν, η C2 (που χρησιμοποιήθηκε ως σκληρή εκείνη τη χρονιά) έδειξε κάποια τάση ολίσθησης, ενώ οι C3 και C4 παρουσίασαν σημαντική φθορά. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική αποδείχθηκαν τα δύο pit stop. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι, λόγω της θέσης του αγώνα στο ημερολόγιο, το Interlagos είναι μια πίστα όπου η βροχή και οι σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας αποτελούν συχνά καθοριστικό παράγοντα. Ως εκ τούτου, τα ελαστικά για ενδιάμεσες και πλήρως βρεγμένες συνθήκες ενδέχεται να χρειαστούν και πάλι φέτος στη Βραζιλία.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

17:30 Free Practice 1 ANT1+

21:00 Free Practice 2 ΑΝΤ+

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

16:30 Free Practice 3 ΑΝΤ+

20:00 Κατατακτήριες ANT1+

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

19:00 Αγώνας ΑΝΤ1+

Το αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/