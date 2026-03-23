Γιατί ο Wheatley έφυγε από την Audi τόσο σύντομα – Θα πάει στην Aston Martin;

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Wheatley ανέλαβε τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Kick Sauber, η οποία αποτελεί πλέον την ομάδα της Audi, αποχώρησε από αυτή. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ανατροπή των γεγονότων.

Ο Wheatley είχε ενταχθεί στην ομάδα για να την οδηγήσει στη νέα της εποχή ως Audi, αναλαμβάνοντας διπλό ηγετικό ρόλο μαζί με τον Binotto, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για την συμμετοχή του Γερμανού κατασκευαστή στην F1. Το δίδυμο γνωριζόταν εδώ και πολύ καιρό και έτσι εντάχθηκε απρόσκοπτα στους νέους ρόλους του.

Πιστεύεται ότι συνεργάζονταν αρμονικά και αυτό ήταν εμφανές στα σταθερά βήματα προόδου που έχει κάνει η ομάδα τόσο στην πίστα, όσο και στο εργοστάσιο. Τα γραφεία τους βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο στο Hinvil της Ελβετίας. Αυτό επέτρεπε πολλές συζητήσεις και ανταλλαγές ιδεών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς προχωρούσαν στην αναδιάρθρωση.

Ο Wheatley απολάμβανε επίσης τον ρόλο του διευθυντή ομάδας, έχοντας φιλοδοξίες για έναν τέτοιο ρόλο σε όλη τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που εργάστηκε στη Red Bull, όπου ανέβηκε στη θέση του Sporting Director. Σύμφωνα με πηγές μέσα στην ομάδα, ήταν πολύ καλός σε αυτό. Παράλληλα, ο Binotto έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο με το πρόγραμμα κινητήρων και την αναζωογόνηση της βάσης του σασί, η οποία έχει τις ρίζες της στην ομάδα που ίδρυσε ο Peter Sauber το 1993, αλλά υπέφερε από χρόνια υποεπένδυση.

Η Audi έκανε ένα δυναμικό ντεμπούτο κατακτώντας βαθμούς στην πρώτη της εμφάνιση με τον Gabriel Bortoleto στην Αυστραλία και παραλίγο να πετύχει δύο συνεχόμενες βαθμολογικές εμφανίσεις στην Κίνα, με τον Nico Hulkenberg να χάνει για λίγο τη βαθμολογία τερματίζοντας 11ος, δίνοντας την εντύπωση ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει θέσεις στην κορυφή του μεσαίου τμήματος του βαθμολογικού πίνακα.

Πηγές αναφέρουν ότι η Aston Martin έδειξε πρόσφατα ενδιαφέρον για τον Wheatley, ρωτώντας τον αν θα σκεφτόταν να μετακομίσει στο Silverstone για να γίνει ο διευθυντής της ομάδας. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στον Wheatley να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγό του.

Η βρετανική ομάδα είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα το 2026, με τον νέο προμηθευτή κινητήρων Honda να δυσκολεύεται να προσφέρει την αξιοπιστία ή την απόδοση που απαιτείται, γεγονός που εμποδίζει την πρόοδό της. Η Aston Martin αξιολογεί τις επιλογές της όσον αφορά τον ρόλο του επικεφαλής της ομάδας, από τότε που ο Adrian Newey ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά, επιπλέον του ήδη σημαντικού ρόλου του ως Διευθύνοντος Τεχνικού Εταίρου στα τέλη του περασμένου έτους. Ο διευρυμένος ρόλος είχε αρχικά προβλεφθεί ως προσωρινός, αλλά με την Aston Martin να αντιμετωπίζει δυσκολίες, η ανάγκη να απελευθερωθεί ο Newey ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ειδικότητά του –τη δημιουργία ενός γρήγορου αγωνιστικού αυτοκινήτου– χωρίς την ένταση της καθημερινής διαχείρισης της ομάδας. Έτσι, ο Wheatley μπήκε στο προσκήνιο.

Είναι κατανοητό ότι δεν έχει γίνει καμία συμφωνία για την υπογραφή του Wheatley, με τον επικεφαλής της Aston Martin Lawrence Stroll να δηλώνει: «Με τις τρέχουσες εικασίες που περιβάλλουν τον ρόλο του Adrian Newey στην ομάδα μας, θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Ως εκτελεστικός πρόεδρος και κύριος μέτοχος, θα ήθελα να επαναβεβαιώσω ότι ο Adrian Newey είναι συνεργάτης μου και σημαντικός μέτοχος. Είναι ο διευθύνων τεχνικός εταίρος της AMR και έχουμε μια πραγματική συνεργασία που βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για την επιτυχία της εταιρείας. Εδώ κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά και προς το παρόν δεν υιοθετούμε τον παραδοσιακό ρόλο του διευθυντή ομάδας που βλέπετε αλλού. Αυτό είναι σκόπιμο.

»Ως ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής-μηχανικός στην ιστορία του αθλήματος, ο Adrian επικεντρώνεται κυρίως στη στρατηγική και τεχνική ηγεσία, τομείς στους οποίους διαπρέπει. Υποστηρίζεται από μια καταρτισμένη ομάδα ανώτερων στελεχών, προκειμένου να επιτυγχάνει στόχους σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, τόσο στο εργοστάσιο, όσο και στις πίστες. Μας προσεγγίζουν τακτικά ανώτερα στελέχη άλλων ομάδων που επιθυμούν να ενταχθούν στην Aston Martin, αλλά σύμφωνα με την πολιτική μας, δεν σχολιάζουμε φήμες και εικασίες».

Παραμένει ασαφές τι θα ακολουθήσει για τον Wheatley και είναι πολύ πιθανό να υποχρεωθεί να παραμείνει σε αναμονή πριν μπορέσει να αναλάβει άλλο ρόλο. Εν τω μεταξύ, στην Audi, ο Binotto θα αναλάβει τα καθήκοντα του διευθυντή ομάδας (team principal) του Wheatley, ως μέρος του ρόλου του ως επικεφαλής του Audi F1 Project, σε μόνιμη βάση. Η αλλαγή στη διοίκηση έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι ο Binotto θα αναλάμβανε την ηγεσία του προγράμματος και θα διαδεχόταν τον Andreas Seidl, ένα χρόνο πριν από την ένταξη του Wheatley. Η Audi θα ξεκινήσει τώρα από την αρχή με την αναθεωρημένη σύνθεσή της και θα συνεχίσει δυναμικά. Ο Γερμανός κατασκευαστής, μαζί με το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ που είναι μειοψηφικός μέτοχος, έχουν επενδύσει και θα συνεχίσουν να επενδύουν σημαντικά στην ομάδα, καθώς στοχεύουν να διεκδικήσουν τον παγκόσμιο τίτλο μέχρι το 2030.

Στην Aston Martin, αναμένεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις σχετικά με τη σύνθεση της ανώτερης διοικητικής ομάδας, με τον Wheatley να είναι προφανώς πλέον διαθέσιμος, περιμένοντας τις εξελίξεις της περιόδου αναμονής.

