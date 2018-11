GP Άμπου Ντάμπι: H αυλαία πέφτει

Από το 2007 υπήρχε η αρχική πρόθεση να κατασκευαστεί μία πίστα που θα φιλοξενούσε αγώνα F1 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και δη στο Άμπου Ντάμπι. Η σκέψη αφορούσε έναν νυχτερινό αγώνα, όμως τελικά το format θέλει το GP να ξεκινά σούρουπο για να τερματίζει το βράδυ, με τη βοήθεια των προβολέων. Τη σχεδίαση ανέλαβε (όπως και σε πολλές ακόμα πίστες της σύγχρονης F1) o Hermann Tilke, και το πρώτο Grand Prix διεξήχθη την 1η Νοεμβρίου 2009 κι ήταν ο τελευταίος αγώνας της σεζόν. Έκτοτε, το Άμπου Ντάμπι είναι στο κλείσιμο της σεζόν, πριν ή μετά τη Βραζιλία.

Στα εννέα χρόνια του αγώνα δεν έχουν λείψει οι στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία του σπορ, όπως η –θρυλική πλέον- φράση του Kimi Raikkonen καθ’ οδόν προς την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του 2012, όταν είπε στο team radio «Leave me alone, I know what I’m doing» ή και το γεγονός ότι εκεί έχουν κριθεί δύο τίτλοι. Ο ένας ήταν το 2014, όταν ο Lewis Hamilton κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του, και ο άλλος το 2016, όταν ο Nico Rosberg στέφθηκε πρωταθλητής, πριν αποχωρήσει οριστικά από το σπορ. Μάλιστα, το 2014 ήταν και η πρώτη και η μοναδική χρονιά που ο τελευταίος αγώνας της σεζόν είχε διπλούς βαθμούς. Ο κανονισμός αποσύρθηκε για το 2015.

Αγωνιστικά, η πίστα, μήκους 5,5 χλμ, αποτελείται από 21 στροφές και μπορεί να πει κανείς ότι χωρίζεται σε δύο μέρη: τα πρώτα δύο sector μαζί και το τρίτο. Και τούτο, διότι το πρώτο και το δεύτερο χαρακτηρίζονται από γρήγορες καμπές και μία ευθεία μήκους 1 χλμ, ενώ το τρίτο είναι σαφώς πιο τεχνικό και με αρκετές αλλαγές κατεύθυνσης. Μάλιστα, είναι από τις τρεις πίστες στο καλεντάρι που έχει φορά αντίθετη του ρολογιού (μαζί με το Austin και το Interlagos). Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ευνοήσει τα τελευταία χρόνια τις Mercedes και όσες ομάδες έχουν κινητήρα Mercedes, καθώς από το 2009 ως και σήμερα, ο L. Hamilton μετρά 3 νίκες, όσες βέβαια μετρά και ο S. Vettel. Η φετινή σεζόν κλείνει στα φώτα της πολυτελούς μαρίνας, με το 2019 να απέχει μόλις μερικούς μήνες. Η αυλαία πέφτει

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου: FP1: 11:00 – 12:30 FP2: 15:00 – 17:30 Σάββατο 24 Νοεμβρίου: FP3: 12:00 – 13:00 Κατατακτήριες: 15:00 – 16:00 Κυριακή 25 Νοεμβρίου: Αγώνας: 15:10

Πληροφορίες για το Grand Prix:

Πρώτος αγώνας: 2009 Μήκος πίστας: 5.554 χλμ Γύροι: 55 Περισσότερες νίκες (οδηγοί): Lewis Hamilton, Sebastian Vettel (3) Περισσότερες νίκες (κατασκευαστές): Mercedes, Red Bull (3)