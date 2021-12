GP Αμπού Ντάμπι: O Verstappen Πρωταθλητής σε ένα αμφιλεγόμενο φινάλε

Ο Max Verstappen πανηγύρισε τον τίτλο μετά το τέλος του απρόβλεπτου και αμφιλεγόμενου GP Αμπού Ντάμπι, ωστόσο η Mercedes κατέθεσε δύο διαφορετικές ενστάσεις για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, οι οποίες απορρίφθηκαν από τους αγωνοδίκες. Ωστόσο, η Mercedes ανακοίνωσε ότι έχει την πρόθεση να εφεσιβάλει την απόφαση των αγωνοδικών και αν συμβεί αυτό, η υπόθεση θα περάσει υπό την δικαιοδοσία του Διεθνούς Εφετείου της FIA.

Πέραν των συμβάντων των δύο τελευταίων αγώνων, ο Verstappen είναι άξιος Πρωταθλητής, με απίστευτη απόδοση για έναν νεαρό οδηγό μόλις 24 ετών, καθώς δε λύγισε σχεδόν ποτέ υπό την πίεση μιας από τις πιο έντονες μάχες τίτλου στην ιστορία του σπορ.

Ο Verstappen κατάφερε φέτος κάτι διόλου ευκαταφρόνητο: να διαπράξει υπό αυτή την πίεση λιγότερα λάθη από έναν επτάκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Μάλιστα, ο Verstappen είχε χάσει πολλούς βαθμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν από περιστατικά για τα οποία δεν έφερε ευθύνη ο ίδιος, όπως η αστοχία ελαστικού στο Μπακού (κάποιοι βέβαια θα επιρρίψουν ευθύνες στη Red Bull για το συγκεκριμένο συμβάν) και η καραμπόλα που προκάλεσε ο Bottas στην εκκίνηση του GP Ουγγαρίας.

Επίσης, ο Ολλανδός έφερε μικρότερη ευθύνη στη σύγκρουση του Silverstone με τον Hamilton. Το αντεπιχείρημα εκεί, είναι ότι εκεί θα μπορούσε να είχε υποχωρήσει λίγο και να είχε διασώσει αρκετούς βαθμούς.

Ωστόσο, η προσέγγιση του Verstappen ήταν η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν: μηδενική υποχώρηση. Όλα ή τίποτα. Και αυτή η προσέγγιση είναι που εξάπτει και τα πλήθη. Αλλά μερικές φορές, όπως π.χ. στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας (και ίσως στο Silverstone) αυτή η ίδια προσέγγιση που τον κάνει τόσο καλό, του κόστισε.

Περνώντας στα συμβάντα του Αμπού Ντάμπι, το πρόβλημα είναι ότι η σεζόν έχει -θεωρητικά- τελειώσει, αλλά υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες όσον αφορά τον τελικό Πρωταθλητή, δεδομένης της πρόθεσης της Mercedes να εφεσιβάλει την απόρριψη των ενστάσεών της.

Σίγουρα δεν είναι προς το όφελος του σπορ να αποφασίζεται ο τίτλος στο δωμάτιο των αγωνοδικών, ή αν προχωρήσει περαιτέρω, στο Διεθνές Εφετείο, ή από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA.

Εν γένει, η FIA σπανίως αντιστρέφει σημαντικές αποφάσεις των ανθρώπων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αποφάσεις του Michael Masi έκριναν την έκβαση του τίτλου όμως… Προφανώς, η δουλειά του Αυστραλού είναι από τις πιο δύσκολες στον κόσμο.

Ωστόσο, η απόφαση του τελευταίου γύρου, ήταν εναντίον των ίδιων των αγωνιστικών κανονισμών της FIA, οι οποίοι αναφέρουν στο άρθρο 48.12 ότι όταν τελειώνει το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, ΟΛΟΙ οι οδηγοί που βρίσκονται ένα γύρο πίσω από τον πρωτοπόρο, πρέπει να προσπεράσουν τα υπόλοιπα μονοθέσια (εφόσον κριθεί ότι είναι ασφαλές να συμβεί κάτι τέτοιο), για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Εντούτοις, η διεύθυνση αγώνα έδωσε συγκεκριμένη εντολή: να προσπεράσουν μόνο οι ντουμπλαρισμένοι οδηγοί που βρίσκονταν μεταξύ των δύο διεκδικητών του τίτλου. Μια απόφαση η οποία δε μπορεί να στηριχθεί σε κανένα από τα υπάρχοντα άρθρα των κανονισμών…

Σε αυτό που ίσως βασίστηκε η συγκεκριμένη απόφαση, ήταν να μην τερματίσει ο αγώνας πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι κανονισμοί δεν το απαγορεύουν αυτό. Έχουμε δει άλλους 9 αγώνες να τερματίζουν πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και μεταξύ αυτών και το φινάλε της σεζόν του 2012 στη Βραζιλία, που έκρινε τον τίτλο.

Ίσως η διεύθυνση αγώνα δεν ήθελε να τελειώσει με αυτό τον τρόπο η πιο συναρπαστική μονομαχία τίτλου των τελευταίων δεκαετιών. Ίσως κάτι τέτοιο δε θα αποτελούσε το επιθυμητό τηλεοπτικό προϊόν. Ακόμα κι έτσι όμως, είναι ανεπίτρεπτο να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες αντιβαίνουν τους κανονισμούς.

Επιπλέον, το άρθρο 48.12 των αγωνιστικών κανονισμών, αναφέρει ότι όταν όλοι οι οδηγοί που βρίσκονταν ένα γύρο πίσω, προσπεράσουν τον πρωτοπόρο, το αυτοκίνητο ασφαλείας θα κατευθυνθεί στα pits στο τέλος του επόμενου γύρου -και όχι του ίδιου, όπως συνέβη στο Αμπού Ντάμπι- για να έχουν χρόνο οι ντουμπλαρισμένοι οδηγοί να φτάσουν στην ουρά της ακολουθίας μονοθεσίων.

Εάν η διεύθυνση αγώνα ήθελε να αποφύγει τερματισμό πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, θα έπρεπε να έχει ενεργήσει νωρίτερα. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει να διακόψει τον αγώνα με κόκκινη σημαία, για να διεξαχθεί ένα μικρό σπριντ 5 ή λιγότερων γύρων στο τέλος, όπως είχε συμβεί στο Μπακού.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021