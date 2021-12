GP Σαουδικής Αραβίας-Ανάλυση Παρασκευής: Διαφορά προσέγγισης

Την Παρασκευή στη Jeddah, η Mercedes έδειχνε να έχει το πάνω χέρι, ωστόσο η διαφορά με τη Red Bull δε φαίνεται να είναι όσο μεγάλη συνιστούσαν οι προβλέψεις.

Οι προσομοιώσεις της Mercedes φαίνεται ότι ήταν εύστοχες, καθώς αμφότεροι οι οδηγοί της βρήκαν την ισορροπία του μονοθεσίου καλή.

Αμφότερα τα κορυφαία μονοθέσια όμως, ασκούσαν υπερβολικά υψηλά φορτία στα μαλακά ελαστικά και τους ήταν δύσκολο να τα φέρουν στο ιδανικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό κάνει το μαλακό ελαστικό πιο επιρρεπές σε απώλεια θερμοκρασίας σε περίπτωση που ο οδηγός βρει μπροστά του πιο αργούς συνδυασμούς.

Επίσης, απαιτεί πιο σκληρό γύρο προετοιμασίας. Στη ζέστη του FP1, η Mercedes ήταν καλύτερη στον ένα γρήγορο γύρο, απ’ ότι στις χαμηλότερες θερμοκρασίες του FP2. Ωστόσο, ήταν αρκετά δύσκολο και για τη Red Bull να αντλήσει χρόνο από τη μαλακή γόμα.

Ο Verstappen μερικές φορές δυσκολευόταν με τον εμπρός άξονα προς το τέλος ενός γρήγορου γύρου. Για τις δύο κορυφαίες (και ενδεχομένως και άλλες) ομάδες πιθανότατα δε θα έχει νόημα να χρησιμοποιήσουν τη μαλακή γόμα στο Q2. Αλλά θα πρέπει να βρουν τρόπους να αντλήσουν το μέγιστο από αυτό για το κρίσιμο Q3.

Αλλά είναι πολύ λεπτή ισορροπία: αν ο οδηγός πιέσει το ελαστικό υπερβολικά στο γύρο προετοιμασίας, θα αρχίσει να χάνει απόδοση στο τελικό τμήμα της πίστας. Αν όμως είναι υπερβολικά προσεκτικός στο γύρο προθέρμανσης, τα ελαστικά δε θα έχουν φτάσει στις ιδανικές θερμοκρασίες τους στις πρώτες στροφές.

Η Pirelli αναφέρει ότι η διαφορά απόδοσης μεταξύ της μέσης και της μαλακής γόμας είναι μόλις 0,3 δλ. στο γύρο (μέση-σκληρή: 6 δέκατα). Στις πιο μαλακές γόμες, το πέλμα μετακινείται περισσότερο και αυτό μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση αστάθειας, ειδικά στις γρήγορες στροφές, όπως σχολίασε ο αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, Mario Isola.

Η καταπόνηση των ελαστικών είναι αρκετά χαμηλή λόγω του λείου ασφαλτοτάπητα, καθώς και της έλλειψης παρατεταμένων στροφών και ζωνών επιτάχυνσης από αργές στροφές.

Οπότε, οι στρατηγικές αναμένεται να επικεντρωθούν γύρω από το ένα pit stop, αν και οι πιθανότητες παρέμβασης του αυτοκινήτου ασφαλείας (ή κόκκινης σημαίας) είναι αρκετά υψηλές, όπως απέδειξε το ατύχημα του Leclerc.

Μετά τους ελέγχους που διενήργησε η Ferrari στο μονοθέσιο του Leclerc, επιβεβαίωσε ότι ο Μονεγάσκος θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ίδιο πλαίσιο και μονάδα ισχύος κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου τριημέρου, καθώς δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Με την πιο ανθεκτική, μέση γόμα, η Red Bull έδειχνε να είναι το ίδιο γρήγορη με την Mercedes. H χάραξη της πίστας δεν επιβραβεύει τόσο πολύ την υπεροχή ιπποδύναμης όσο είχε προβλεφθεί, καθώς είναι πιο στενή απ’ ότι έδειχναν οι προσομοιώσεις και πολλές στροφές είναι πιο κλειστές.

Η Red Bull έχανε χρόνο στην 1η στροφή, καθώς τις περισσότερες φορές, ο Verstappen δε μπορούσε να φέρει τα ελαστικά στην κατάλληλη θερμοκρασία αρκετά γρήγορα. Ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν αρκετοί οδηγοί, για αυτό και υπήρξαν τόσες πολλές πλαγιολισθήσεις στο συγκεκριμένο σημείο της πίστας.

Ωστόσο, η RB16B είναι σταθερά ταχύτερη από την Mercedes στις στροφές 7-8. Μάλιστα, στη σύγκριση τηλεμετρίας μεταξύ Verstappen και Hamilton στη στροφή 8, ο Βρετανός χάνει περίπου 15 χ.α.ώ. καθώς αναγκάζεται να σηκώσει το πόδι του από το γκάζι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ο Verstappen και δεν ανεβαίνει καν σε 7η σχέση στο κιβώτιο, όπως κάνει ο Ολλανδός.

Η Mercedes εξακολουθεί να υπερέχει στις ευθείες, αλλά το προβάδισμα που έχει είναι μικρότερο. Επιπλέον, ο Hamilton δε χρησιμοποιούσε την Παρασκευή τον πιο φρέσκο, 5ο φετινό κινητήρα που παρουσιάστηκε στη Βραζιλία. Ωστόσο, τόσο ο Bottas, όσο και οι Red Bull χρησιμοποιούσαν παλαιές μονάδες ισχύος.

H Mercedes ήταν μακράν πρώτη στις προσομοιώσεις αγώνα, στις οποίες η Red Bull δεν έδειξε καλό εαυτό, κάτι που δημιούργησε υποψίες ότι η Red Bull ίσως προσπαθεί να «κλέψει» μια καλή θέση εκκίνησης και να επικεντρώνεται εκεί, προβλέποντας ότι τα προσπεράσματα θα είναι πολύ δύσκολα στη Jeddah. Πρόκειται για ριψοκίνδυνη στρατηγική, αν ισχύει κάτι τέτοιο.

Παρά το μεγάλο μήκος της πίστας, οι διαφορές ήταν αρκετά μικρές. Μόλις 2 δλ. χώριζαν τον Hamilton από τον 19ο Latifi, με Williams. Ίσως λόγω ελλείψεως αργών στροφών, οι οποίες ξεχωρίζουν τα κορυφαία από τα καλά μονοθέσια.

Καθώς τα πιο αργά μονοθέσια δεν ασκούν τόσο υψηλά φορτία στα ελαστικά τους, είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν αισθητά τους χρόνους τους με τη μαλακή γόμα.

Στον ένα γρήγορο γύρο, η AlphaTauri δείχνει το ταχύτερο μονοθέσιο από το δεύτερο γκρουπ ομάδων, πέραν των δύο κορυφαίων. Στις προσομοιώσεις αγώνα όμως, ο Gasly βρίσκεται μόλις στη 12η θέση, χρησιμοποιώντας, βέβαια, τη σκληρή γόμα.

Φαίνεται ότι η AlphaTauri αντιμετωπίζει προβλήματα παρόμοια με του Κατάρ: πολύ καλή στον ένα γύρο, καταστρέφοντας όμως τα ελαστικά της σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η Ferrari δείχνει να είναι η ταχύτερη -πέραν των δύο οδηγών της Mercedes- στις προσομοιώσεις αγώνα. Ο ρυθμός του Leclerc (5 γύρους) ήταν περίπου 1,5 δέκατo του δλ. ταχύτερος από αυτόν του Ocon (6 γύρους).

Δύο δέκατα πίσω από τον Ocon βρέθηκε ο Perez (5 γύρους), και αυτός με μέση γόμα, που είχε τον ίδιο ρυθμό με τον Sainz με τη μαλακή (8 γύρους). Ο Verstappen ήταν ένα δέκατο πίσω από τον Ισπανό με τη μέση γόμα (4 γύρους).

Η Alpine έδειξε, όπως και στο Κατάρ, πολύ καλά προετοιμασμένη, με τον Alonso να βρίσκεται 1 δέκατο πίσω από τον Verstappen έπειτα από 8 γύρους με τη μαλακή γόμα. Πίσω του, με μισό δέκατο διαφορά, ήταν ο Vettel, ο οποίος δήλωσε ότι η Aston Martin πήρε λάθος κατεύθυνση στο στήσιμο, καθώς δεν ήταν ανταγωνιστική στον ένα γύρο.

H McLaren προσπαθούσε και στις δύο διαδικασίες να εξυγιάνει τα προβλήματα υποστροφής που έπλητταν την MCL35M και κόστιζαν χρόνο, χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές εκδόσεις πίσω αεροτομής και δύο εμπρός, σε τέσσερις διαφορετικούς συνδυασμούς.

Chi oggi ha lavorato tanto sul set-up è McLaren che, tra anteriore e posteriore, nelle due sessioni di prove libere ha provato ben quattro differenti configurazioni #SaudiArabianGP pic.twitter.com/6gZSlo9u74 — Gianluca D’Alessandro (@Gianludale27) December 3, 2021

Όλες οι ομάδες κινήθηκαν προς ρυθμίσεις λιγότερης αρνητικής άντωσης καθώς οι συνθήκες του ασφαλτοτάπητα βελτιώθηκαν, παρέχοντας περισσότερη πρόσφυση.

Όπως ήταν προβλεπόμενο, στους οδηγούς αρέσει η πρόκληση που προσφέρει η Jeddah. O Norris την χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη πίστα, ειδικά στο πρώτο τμήμα, και πρέπει πάντα να εκτιμήσεις με ακρίβεια την απόστασή σου από τον τοίχο».

We’ve learned that there is little room for error through Jeddah’s twisting turns#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/Oi1J6Akrxq — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

«Αν κλείσεις τα μάτια σου σε λάθος στιγμή, θα βρεθείς στον τοίχο. Χρειάζεται μεγάλη αυτοσυγκέντρωση γιατί όλα γίνονται τόσο γρήγορα. Σε ένα σιρκουί πόλης όπως το Μονακό, πρέπει να συγκεντρωθείς σε πολύ μεγάλο μέρος της πίστας, αλλά κάποια σημεία είναι πολύ αργά. Μπορείς να χαλαρώσεις λίγο. Είναι πιο εύκολο να κρίνεις πού είναι ο τοίχος και ούτω καθεξής.

«Εδώ, τα πάντα είναι με υψηλή ταχύτητα, οπότε η εκτίμηση των αποστάσεων από τους τοίχους είναι πολύ πιο δύσκολη. Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο να συγκεντρωθείς και θα είναι μεγάλη πρόκληση στον αγώνα».

«Είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς τόσο σκληρά, και τόσο πολύ, με την ταχύτητα που πηγαίνουμε, αλλά είναι μια διασκεδαστική πίστα, είναι σίγουρα συναρπαστική. Σε κρατάει σε εγρήγορση για όλο τον γύρο, κάτι που είναι πάντα καλό».

«Ειδικά το πρώτο τμήμα, με τις μπαριέρες και τη ροή που έχει. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Δύσκολο, αλλά πολύ ευχάριστο». Ωστόσο, το πρόβλημα του μποτιλιαρίσματος στις κατατακτήριες δοκιμές θα είναι αρκετά μεγάλο._Φ.Λ.

Relive the drama from Jeddah’s second practice session 🍿#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

Tweets by FabrizioLazakis