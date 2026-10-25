GP Austin: H pole-position στον Antonelli

Ο 20χρονος Ιταλός πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Kimi Antonelli κέρδισε στο Austin την έβδομη pole-position της καριέρας του, με τις δύο Red Bull να τον ακολουθούν σε επιδόσεις και να συμπληρώνουν το άτυπο βάθρο της κατατακτήριας διαδικασίας.
O 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes-Benz και πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος του 2026 Adrea Kimi Antonelli κέρδισε στο Austin της Πολιτείας του Τέξας την έβδομη pole-position της καριέρας του, με τις δύο Red Bull των Max Verstappen & Isack Hadjar να τον ακολουθούν σε επιδόσεις και να συμπληρώνουν το άτυπο βάθρο της κατατακτήριας διαδικασίας.
Oι δύο Ferrari, που ήρθαν με υποσχέσεις στις ΗΠΑ για τον αγώνα, στο Q3 δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις περιστάσεις, ολοκληρώνοντας στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση της κατάταξης για την pole-position.
Από την έκτη θέση θα εκκινήσει την Κυριακή ο George Russell, εμπρός από τις δύο McLaren των Piastri & Norris αντίστοιχα. Οι δύο Racing Bulls δεν πήραν χρόνο στο Q3, καθώς η ομάδα αποφάσισε να προφυλάξει τα ελαστικά της. Ως αποτέλεσμα, Lindblad & Lawson θα εκκινήσουν από την ένατη και τη δέκατη θέση.
Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν τα δύο Audi (Hulkenberg, Bortoleto) οι δύο Alpine (Gasly, Colapinto), o Oliver Bearman (Haas) & o Fernando Alonso (Aston Martin). Leclerc, Antonelli, Russell & Verstappen ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί στη φάση του Q2.
Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι δύο Cadillac, oι δύο Williams, ο Lance Stroll (Aston Martin) και ο Esteban Ocon (Haas). Norris, Leclerc & Verstappen ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί σε αυτή τη φάση της κατατακτήριας διαδικασίας.
Το Grand Prix στο Austin των ΗΠΑ ξεκινά στις δέκα το βράδι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+.
ΟΔΗΓΟΙ–ΤΟΡ 10
Antonelli 340
Russell 238
Hamilton 229
Verstappen 221
Leclerc 215
Norris 201
Piastri 138
Hadjar 97
Lawson 75
Gasly 41
OMΑΔΕΣ
Mercedes 578
Ferrari 444
McLaren 339
Red Bull 332
Racing Bulls 100
Alpine 68
Haas 30
Audi 23
Williams 12
Aston Martin 7
Cadillac 0