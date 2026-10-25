GP Austin: H pole-position στον Antonelli

Ο 20χρονος Ιταλός πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Kimi Antonelli κέρδισε στο Austin την έβδομη pole-position της καριέρας του, με τις δύο Red Bull να τον ακολουθούν σε επιδόσεις και να συμπληρώνουν το άτυπο βάθρο της κατατακτήριας διαδικασίας.

O 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes-Benz και πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος του 2026 Adrea Kimi Antonelli κέρδισε στο Austin της Πολιτείας του Τέξας την έβδομη pole-position της καριέρας του, με τις δύο Red Bull των Max Verstappen & Isack Hadjar να τον ακολουθούν σε επιδόσεις και να συμπληρώνουν το άτυπο βάθρο της κατατακτήριας διαδικασίας.

Oι δύο Ferrari, που ήρθαν με υποσχέσεις στις ΗΠΑ για τον αγώνα, στο Q3 δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις περιστάσεις, ολοκληρώνοντας στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση της κατάταξης για την pole-position.

Από την έκτη θέση θα εκκινήσει την Κυριακή ο George Russell, εμπρός από τις δύο McLaren των Piastri & Norris αντίστοιχα. Οι δύο Racing Bulls δεν πήραν χρόνο στο Q3, καθώς η ομάδα αποφάσισε να προφυλάξει τα ελαστικά της. Ως αποτέλεσμα, Lindblad & Lawson θα εκκινήσουν από την ένατη και τη δέκατη θέση.

Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν τα δύο Audi (Hulkenberg, Bortoleto) οι δύο Alpine (Gasly, Colapinto), o Oliver Bearman (Haas) & o Fernando Alonso (Aston Martin). Leclerc, Antonelli, Russell & Verstappen ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί στη φάση του Q2.

Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι δύο Cadillac, oι δύο Williams, ο Lance Stroll (Aston Martin) και ο Esteban Ocon (Haas). Norris, Leclerc & Verstappen ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί σε αυτή τη φάση της κατατακτήριας διαδικασίας.

Το Grand Prix στο Austin των ΗΠΑ ξεκινά στις δέκα το βράδι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+.

ΟΔΗΓΟΙ–ΤΟΡ 10

Antonelli 340

Russell 238

Hamilton 229

Verstappen 221

Leclerc 215

Norris 201

Piastri 138

Hadjar 97

Lawson 75

Gasly 41

OMΑΔΕΣ

Mercedes 578

Ferrari 444

McLaren 339

Red Bull 332

Racing Bulls 100

Alpine 68

Haas 30

Audi 23

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0