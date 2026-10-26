GP Austin: O Antonelli επέστρεψε στις νίκες και απέχει «μια ανάσα» από τον τίτλο

Στην πίστα του Austin o Adrea Kimi Antonelli νίκησε για ένατη φορά φέτος και για να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο των οδηγών του αρκεί ένας τερματισμός στην ένατη θέση στον επόμενο αγώνα.

Η ένατη νίκη του 20χρονου Ιταλού οδηγού της Mercedes για το 2026, απλοποίησε ακόμη περισσότερο τα πράγματα για αυτόν. Στον επόμενο κιόλας αγώνα, στο Grand Prix της πόλης του Μexico, μπορεί να πανηγυρίσει τον παγκόσμιο τίτλο απλά ολοκληρώνοντας τον αγώνα του στην ένατη θέση της γενικής κατάταξης. Θέμα χρόνου είναι λοιπόν να δούμε επιτέλους έναν Ιταλό παγκόσμιο πρωταθλητή μετά από 73 ολόκληρα χρόνια (από το 1953, με τον Alberto Ascari.

Πίσω από τον Αntonelli, που ακολούθησε στρατηγική ενός πιτ στοπ αλλάζοντας ελαστικά στον 25ο γύρο για να φτάσει ανενόχλητος ως τον τερματισμό, δόθηκαν ωραίες μάχες για την κατάκτηση των δύο επόμενων θέσεων στο βάθρο των νικητών. Leclerc, Verstappen και Ηamilton ανταγωνίστηκαν αρκετές φορές μεταξύ τους προσφέροντας θέαμα, για να δουν τελικά την καρό σημαία του τερματισμού με αυτή τη σειρά. Η Ferrari ακολούθησε στρατηγική δύο πιτ στοπ για τους οδηγούς της, ενώ η Red Bull πραγματοποίησε δύο για τον Verstappen και ένα για τον Hadjar.

Ο νεαρός Γάλλος των «Ταύρων» περιορίστηκε τελικά στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης, πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 Lando Norris, που προσπάθησε κι αυτός για μια θέση στο βάθρο αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αυστραλός Oscar Piastri oλοκλήρωσε τον αγώνα στην έβδομη θέση, δίχως για ακόμη μια φορά να εντυπωσιάσει.

Ο George Russell μπόρεσε τελικά να διατηρήσει τις όποιες μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν για τον τίτλο τερματίζοντας όγδοος, αφού πρώτα εξέτισε στο πιτ στοπ του μια ποινή πέντε δευτερολέπτων που χρεώθηκε λίγο πριν τα μέσα του αγώνα (μαθηματικές ελπίδες για την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου των οδηγών έχει και ο Lewis Hamilton.

Liam Lawson & Pierre Gasly ολοκλήρωσαν την βαθμολογούμενη δεκάδα, ο πρώτος συνεχίζοντας ένα σερί καλών εμφανίσεων τόσο με τη Red Bull όσο και με τη Racing Bulls, ο δεύτερος σπάζοντας μια κακοτυχία αρκετών αγώνων χωρίς συγκομιδή βαθμών.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix της πόλης του Μexico, την 1η Νοεμβρίου 2026.

ΟΔΗΓΟΙ

Antonelli 365

Russell 242

Hamilton 241

Verstappen 236

Leclerc 233

Norris 211

Piastri 144

Hadjar 105

Lawson 77

Gasly 42

OMΑΔΕΣ

Mercedes 607

Ferrari 474

McLaren 355

Red Bull 355

Racing Bulls 102

Alpine 69

Haas 30

Audi 23

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0