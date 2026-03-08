GP Αυστραλίας: «1-2» για την Μercedes – H νίκη στον George Russell

Σε συνέχεια της ανωτερότητας που έχει επιδείξει η Mercedes στην Αυστραλία, τα μονοθέσιά της έκαναν εύκολα το «1-2», με τη νίκη να πηγαίνει στον George Russell. Βάθρο για τη Ferrari και τον Leclerc.

Tελικά, οι εξελίξεις στην F1 σε σχέση με τους νέους κανονισμούς δεν έφεραν εκπλήξεις στο Albert Park της Μελβούρνης, με τη Mercedes να επιβεβαιώνει την καλύτερη προετοιμασία της σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Οι οδηγοί του γερμανικού «αστεριού» ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους στην πρώτη και στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, με τον George Russell πρώτο ύστερα από μάχη με τη Ferrari του Charles Leclerc στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και με τον Kimi Antonelli δεύτερο.

Την Mercedes W17 ακολούθησαν στον τερματισμό οι δύο Ferrari, με τον Lewis Hamilton να βλέπει την καρό σημαία στην τέταρτη θέση και τον Μονεγάσκο Charles Leclerc να ανεβαίνει στην τρίτη θέση του βάθρου των νικητών.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Lando Norris αποκόμισε στην Αυστραλία την πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς οι McLaren δεν κατάφεραν να έχουν ρυθμό διεκδίκησης της νίκης, ενώ ο team mate του Oscar Piastri αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πολύ νωρίς από έξοδο.

Ο Νοrris πιέστηκε προς το τέλος του αγώνα από τον Max Verstappen, που από την εικοστή θέση στην εκκίνηση ανέβηκε στην έκτη. Στον αντίποδα, ο ομογάλακτός του Isack Hadjar εγκατέλειψε με μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του.

Θετικό ήταν το αποτέλεσμα της Αυστραλίας για την Audi, που βαθμολογήθηκε από τον πρώτο αγώνα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula. Εξαιρετικό ήταν το αποτέλεσμα και για τον νεοφερμένο στην Formula 1 Arvid Lindblad της Racing Bulls, καθώς κέρδισε βαθμούς από τον πρώτο του κιόλας αγώνα.

Για την Aston Martin τα προβλήματα συνεχίζονται και δεν αναμένεται να λυθούν σύντομα, ενώ η Cadillac έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει, ώσπου να γίνει ανταγωνιστική. Όπως είναι ήδη γνωστό, η βρετανική ομάδα έχει πολλά θέματα με τον κινητήρα της Honda που χρησιμοποιεί αποκλειστικά. Όσο για την αμερικανική ομάδα, ο δικός της κινητήρας θα είναι έτοιμος το 2028 (ίσως και λίγο νωρίτερα. Μέχρι τότε, θα αγωνίζεται με το μηχανικό σύνολο της Ferrari. Τέλος, η Williams δεν έπεισε ότι μπορεί να ηγηθεί του midfield στη φετινή αγωνιστική περίοδο, τουλάχιστον όχι ακόμη.

Eπόμενος αγώνας, το Grand Prix της Κίνας στη Σαγκάη, στις 15 Μαρτίου…