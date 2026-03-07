GP Αυστραλίας: O Russell pole-man στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

H Mercedes ξεκίνησε «με το δεξί» τη νέα χρονιά, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις στη διαδικασία των χρονομετρημένων δοκιμών για τον αυριανό αγώνα. Πρώτη pole-position του George Russell στην Αυστραλία.

Oι αρχικές εκτιμήσεις για την Μercedes επιβεβαιώθηκαν, με την γερμανική ομάδα να καταλαμβάνει τις δύο πρώτες θέσεις στη διαδικασία των χρονομετρημένων δοκιμών για την pole-position στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, στο Grand Prix Aυστραλίας. Η διαφορά μάλιστα σε χρόνους από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, ήταν σημαντική.

Κατά τα λοιπά, στην τρίτη θέση για την αυριανή εκκίνηση θα βρεθεί ο Isack Hadjar της Red Bull, με τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen να μένει εκτός της συνέχειας της διαδικασίας λόγω εξόδου στο Q1. Η παρθενική εμφάνιση της Audi στη Formula 1 ήταν πολύ ενθαρρυντική, ενώ η επίσης πρωτοεμφανιζόμενη Cadillac έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση των Aston Martin, ενώ το βάπτισμα του πυρός για τον rookie Lildblad της Racing Bulls ήταν εξαιρετικό.

H δεύτερη περίοδος της χρονομετρημένης διαδικασίας (Q2) άφησε εκτός τους Hulkenberg (Audi), Bearman (Haas) και Ocon (Haas). Το ίδιο συνέβη και με τους Gasly (Alpine), Albon (Williams) και Colapinto (Alpine). Την ταχύτερη επίδοση στο Q2 κατέγραψε ο George Russell με την Mercedes. Ο Kimi Antonelli (Mercedes) ολοκλήρωσε τρίτος την διαδικασία, έχοντας μπροστά του τον Charles Leclerc (Ferrari).

Alonso (Aston Martin), Perez (Cadillac), Bottas (Cadillac), Verstappen (Red Bull), Sainz (Williams) και Stroll (Aston Martin), έμειναν εκτός συνέχειας, ενώ τον καλύτερο χρόνο στο Q1 σημείωσε ο George Russell της Mercedes, ακολουθούμενος από τους Piastri και Hamilton.

O αγώνας στο Albert Park της Μελβούρνης θα μεταδοθεί ζωντανά αύριο στις 6 το πρωί από το συνδρομητικό ΑΝΤ1+, αλλά και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.