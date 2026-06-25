GP Αυστρίας: H F1 στην έδρα της Red Bull

Η F1 θα βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην έδρα της Red Bull, καθώς οι ομάδες θα αγωνιστούν στο GP της Αυστρίας, στο Red Bull Ring, μια πίστα μήκους 4,326 χλμ. με μόλις 10 στροφές.

Η αυστριακή πίστα είναι γρήγορη, χαρακτηρίζεται από υψομετρικές διαφορές και έντονα φρεναρίσματα, και βρίσκεται 660 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Πρόκειται για μια διαδρομή τύπου «stop and go», όπου οι φάσεις φρεναρίσματος και επιτάχυνσης διαδέχονται η μία την άλλη με γρήγορο ρυθμό. Η Pirelli θα φέρει τις πιο μαλακές συνθέσεις της: C3, C4 και C5.

Η φθορά δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην Αυστρία, όπου η υποβάθμιση των ελαστικών οφείλεται κυρίως σε θερμικούς παράγοντες. Η άσφαλτος είναι αρκετών ετών και, ως εκ τούτου, παρουσιάζει υψηλά επίπεδα τραχύτητας, τα οποία, από μόνα τους, παράγουν θερμότητα στα ελαστικά.

Η πρόσφυση είναι καλή χάρη στο καουτσούκ που έχει αποθέσει η πίστα από τις πολυάριθμες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού που φιλοξενεί σε όλη τη διάρκεια του έτους και βελτιώνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς η πίστα εξελίσσεται σημαντικά και ενισχύει την απόδοση των αυτοκινήτων.

Οι ζώνες πρόσφυσης ασκούν επίσης πίεση στα πίσω ελαστικά, τα οποία είναι πιο επιρρεπή στη φθορά. Ωστόσο, οι οδηγοί θα πρέπει να δώσουν προσοχή στον μπροστινό άξονα κατά τη φρενάρισμα σε κατηφόρα. Το Red Bull Ring έχει υψομετρική διαφορά 63 μέτρων, γεγονός που το καθιστά τη δεύτερη πίστα με τη μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά. Οι νέες μονάδες ισχύος ενδέχεται να αποδίδουν αρκετή ισχύ ώστε να προκαλέσουν μπλοκάρισμα ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων φρεναρίσματος σε κατηφόρα.

Μια άλλη βασική παράμετρος αφορά το υψόμετρο της πίστας. Σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, ο αραιότερος αέρας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αεροδυναμικής πίεσης στα αυτοκίνητα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ολίσθηση των ελαστικών. Πέρυσι, οι περισσότερες ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δύο pit stop και χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις προτεινόμενες συνθέσεις ελαστικών. Με τη μεγαλύτερη σταθερότητα των τρεχόντων ελαστικών, θα μπορούσε να αναμένεται μια ισχυρότερη τάση προς μια στρατηγική ενός pit stop.

Οι θερμοκρασίες θα αποτελέσουν επίσης έναν παράγοντα. Στα τέλη Ιουνίου ενδέχεται να είναι υψηλές, πλησιάζοντας τα επίπεδα της Βαρκελώνης. Ωστόσο, η πίστα βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή της Στυρίας και τα γύρω δάση μπορούν μερικές φορές να δημιουργήσουν συνθήκες για ξαφνικές αλλαγές στον καιρό.

Το GP της Αυστρίας θα διεξαχθεί για 39η φορά. Μετά τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Ζeltweg το 1964, η διοργάνωση μεταφέρθηκε κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία της το 1970. Δεκαοκτώ αγώνες διεξήχθησαν σε αυτό που τότε ήταν γνωστό ως Österreichring μέχρι το 1987. Οι επόμενοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν μετά από μια δεκαετή παύση. Ο Μax Verstappen είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στο GP της Αυστρίας με τέσσερις νίκες, μία περισσότερη από τον Αlain Prost. Η McLaren είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής με επτά νίκες, ακολουθούμενη από τη Ferrari και τη Mercedes με έξι.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix της Αυστρίας, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

GRAND PRIX ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 26 Iουνίου

14:30 – 15.30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 – 19.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 27 Ιουνίου

13:30 – 14.30 Free Practice 3 ANT+

17:00 – 18.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 28 Ιουνίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 156

Lewis Hamilton 115

George Russell 106

Charles Leclerc 75

Lando Norris 73

Lando Norris 68

Max Verstappen 55

Pierre Gasly 41

Isack Hadjar 34

Liam Lawson 28

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 262

Ferrari 190

McLaren 141

Red Bull 89

Alpine 57

Racing Bulls 41

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1