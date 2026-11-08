GP Bραζιλίας: Η νίκη στον Norris – To πρωτάθλημα στη Μercedes

Στις άστατες καιρικές συνθήκες του αγώνα της Βραζιλίας ο Norris σημείωσε την τρίτη φετινή νίκη του, με τις Red Bull των Verstappen & Hadjar αντίστοιχα να ανεβαίνουν στο βάθρο και τη Mercedes να κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα των κατασκευαστών.

Όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, ο αγώνας στο Autodromo Carlos Pace ήταν ξανά επεισοδιακός, εξαιτίας των άστατων καιρικών συνθηκών. Στην εκκίνηση ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 Kimi Antonelli έφυγε πρώτος, ωστόσο ο Lando Norris ανέκτησε την κορυφή στον 21ο γύρο, ύστερα από λάθος του 20χρονου Ιταλού που τον οδήγησε σε ένα αναίμακτο τετ-α-κε. Στη συνέχεια παρέμεινε εκεί ως τον τερματισμό, γράφοντας τη 206η νίκη στην ιστορία της McLaren.

Eντυπωσιακός για ακόμη μια φορά στη Bραζιλία ο Max Verstappen, που λόγω των ποινών ξεκίνησε από την 21η θέση και μέχρι να τελειώσει ο δεύτερος γύρος είχε ανέβει στην ένατη. Στη συνέχεια ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση, χωρίς να μπορεί όμως να πλησιάσει περαιτέρω τον Βρετανό οδηγό της ΜcLaren.

Αντίστοιχα εντυπωσιακή εκκίνηση μέχρι το δεύτερο γύρο έκανε και ο Lewis Hamilton, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με αποτέλεσμα την αποκομιδή των βαθμών μόνο της ένατης θέσης.

Τρίτος ανέβηκε στο βάθρο των νικητών ο Isack Hadjar, μια θέση που αντάμοιψε την σταθερή του απόδοση στη Βραζιλία.

Οι βαθμοί της τέταρτης και πέμπτης θέσης, που κατέκτησαν στην πίστα του Interlagos οι Russell και Αntonelli αντίστοιχα, ήταν αρκετοί για να δώσουν και μαθηματικά στην Mercedes-AMG Petronas F1 Team το πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2026, τίτλος που η γερμανική ομάδα κατακτά για ένατη φορά στην ιστορία της.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix του Las Vegas, στις 22 Νοεμβρίου.