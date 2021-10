GP ΗΠΑ: Ο Verstappen επικρατεί

Με τη νίκη αυτή, ο Ολλανδός κατάφερε να διπλασιάσει τη βαθμολογική του διαφορά (η οποία τώρα είναι 12 βαθμοί), καθώς ο Hamilton, που τερμάτισε 2ος, σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Επιπλέον, για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix ανέβηκαν και οι δύο οδηγοί της Red Bull στο βάθρο, μειώνοντας τη διαφορά από την Mercedes στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τους 36 στους 23 βαθμούς.

Η Red Bull είχε να πανηγυρίσει νίκη στο Austin από το 2013. Σε μια πίστα όπου η Mercedes είχε κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια, οι ανομοιομορφίες του ασφαλτοτάπητα ανάγκασνα τη γερμανική ομάδα να επέμβει στο μονοθέσιό της, για να εξασφαλίσει ότι δε θα αντιμετωπίσει προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιθανή εγκατάλειψη, θυσιάζοντας λίγη ταχύτητα.

Πιθανότατα, η γερμανική ομάδα αύξησε την απόσταση του μονοθεσίου από το έδαφος, γεγονός που κοστίζει σε αεροδυναμική απόδοση.

Από την πλευρά της, η Red Bull κατάφερε, σταδιακά κατά τη διάρκεια του τριημέρου, να βρει το ιδανικό στήσιμο. Ίσως σε αυτό βοήθησε και η παρουσία του Adrian Newey στα pits. H Red Bull εν γένει έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει πιο μαλακές ρυθμίσεις στις αναρτήσεις από την Mercedes, γεγονός που βοήθησε στον ανομοιόμορφο ασφαλτοτάπητα.

Οι δύο διεκδικητές του τίτλου βρίσκονταν και πάλι σε δικό τους αγώνα και παρά την πίεση υπό την οποία βρίσκονταν και οι δύο, έκαναν μονάχα από ένα -πολύ μικρό- λάθος ο καθένας τους.

Το λάθος του Verstappen ήταν η λίγο πιο αργή εκκίνηση από τον Hamilton, γεγονός που χάρισε στον Βρετανό την πρωτοπορία για το πρώτο stint του αγώνα. Ωστόσο, η ταχύτητα της Mercedes με τη μέση γόμα δεν ήταν αντίστοιχη της Red Bull.

O Hamilton δεν κατάφερε ποτέ να απομακρυνθεί αρκετά, συνεπώς, ο Verstappen βρισκόταν σε απόσταση που του επέτρεπε να πραγματοποιήσει το undercut, να εισέλθει δηλαδή πρώτος στα pits και να επιστρέψει στην πίστα μπροστά, έπειτα από το pit stop του Βρετανού.

Η Red Bull αποφάσισε να «πατήσει τη σκανδάλη» μόλις στον 10ο γύρο. Μάλιστα, ο Verstappen είπε στην ομάδα μέσω ασυρμάτου να μην αφήσει τον Hamilton να επεκτείνει πολύ το πρώτο του stint, χρησιμοποιώντας τον Perez, για να αναγκάσει τον Βρετανό να εισέλθει στα pits αρκετά σύντομα, ώστε να μη χάσει και τη 2η θέση.

Catch up on all the best moments from a very entertaining race at @COTA 🍿📺 #USGP 🇺🇸 #F1

Με την Mercedes να γνωρίζει ότι μετά το pit stop του Verstappen, ο Hamilton δε θα επέστρεφε στην πίστα επικεφαλής, προσπάθησε να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση, επεκτείνοντας τα δύο πρώτα stint του Βρετανού, για να έχει στο τέλος πιο φρέσκα ελαστικά.

Ο Hamilton έκανε 3 περισσότερους γύρους με το πρώτο σετ ελαστικών και 5 με το δεύτερο, για να έχει 8 γύρους πιο φρέσκα ελαστικά στους τελευταίους γύρους. Έπειτα από το δεύτερο pit stop του, o Hamilton βρέθηκε 9 δλ. πίσω από τον Verstappen, με 19 γύρους να απομένουν για την καρό σημαία.

Μετά το δεύτερο pit stop του, ο Verstappen φρόντισε να προστατεύσει τα ελαστικά του, για να έχει αρκετή γόμα, ώστε να αμυνθεί στην επερχόμενη επίθεση του αντιπάλου του.

Ο ρυθμός του Hamilton ήταν καταιγιστικός, μειώνοντας τη διαφορά με ρυθμό έως και ενός δευτερολέπτου στο γύρο. Ωστόσο, όταν πλησίασε κάτω από τα δύο δευτερόλεπτα, ήταν πολύ πιο δύσκολο να πλησιάσει, λόγω του ακάθαρτου αέρα που άφηνε πίσω της η Red Bull και επειδή τα ελαστικά είχαν αρχίσει να… «γερνάνε».

Πολύ κρίσιμος ήταν ο προτελευταίος γύρος του αγώνα, καθώς ο Verstappen έχασε χρόνο στις γρήγορες στροφές του πρώτου τμήματος της πίστας, έχοντας βρεθεί πίσω από την Haas του Mick Schumacher, που ήταν 1 γύρο πίσω.

Ωστόσο, σε εκείνο ακριβώς το σημείο, ο Hamilton διέπραξε το μοναδικό του λάθος στον αγώνα, χάνοντας τα φρένα για τη στροφή 11. Ο Verstappen εκμεταλλεύτηκε το slipstream της Haas στην πίσω ευθεία, για να ανακτήσει το χρόνο που έχασε και αποκόμισε και χρήση DRS στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, στην έναρξη του τελευταίου γύρου.

Παρότι η Mercedes ήταν στο τελικό κομμάτι του αγώνα ταχύτερη στις γρήγορες στροφές, λόγω πιο φρέσκων ελαστικών, ο Verstappen κατάφερνε να αυξήσει τη διαφορά του πάνω από 1 δλ. στο σημείο ανίχνευσης του DRS πριν τη στροφή 11.

Συνεπώς, ο Hamilton δεν είχε ποτέ ευκαιρία να επιτεθεί. Ο Verstappen ήταν ευχαριστημένος από το γεγονός ότι η Red Bull ακολούθησε επιθετική στρατηγική, παρότι δεν ήταν σίγουρος ότι θα καταφέρει να διατηρήσει πίσω του τον Hamilton με γηραιότερα ελαστικά.

You have plenty to be proud of in this race @LewisHamilton! 👊

Never giving up, and charging to the end 👏#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/6K1Cfcn5Q5

— Formula 1 (@F1) October 24, 2021