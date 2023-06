Η Red Bull Racing και ο Max Verstappen έδειξαν αμέσως τα «δόντια» τους και πόσο τους ταιριάζει η «Circuit de Barcelona» στο πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών στην Ισπανία. Χρησιμοποίησαν αρχικά την P Zero κίτρινη γόμα της Pirelli και έγραψαν τους κορυφαίους χρόνους από το πρώτο εικοσάλεπτο του FP1. Ο Verstappen συγκεκριμένα, έριξε τον χρόνο κάτω από το 1:16 και μάλιστα σε χαλαρούς ρυθμούς. Μόνο η Haas του Nico Hulkenberg επέλεξε τα μαλακά ελαστικά για δοκιμή, με το υπόλοιπο grid να γράφει χρόνους είτε με τη μέση είτε με την πειραματική γόμα.

Τρία διαφορετικά είδη ελαστικών έκαναν την εμφάνισή τους στο FP1 του Grand Prix της Ισπανίας. Από τα πρώτα δέκα λεπτά της διαδικασίας, η μαλακή και η μέση γόμα δοκιμάστηκαν αμέσως. Ξεχωριστή μνεία όμως, πρέπει να γίνει στη νέα σύνθεση γόμας της Pirelli, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το χαρακτηριστικό γράμμα «T», δηλαδή «Test».

Σε κάθε οδηγό διατέθηκαν δύο σετ της δοκιμαστικής γόμας και οι περισσότεροι πειραματίστηκαν μαζί της και τη γνώρισαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Τα συγκεκριμένα ελαστικά, παρότι προορίζονταν για το 2024, έκαναν ντεμπούτο σήμερα στις ελεύθερες δοκιμές και θα εξεταστούν εκτενέστερα για ένα ολόκληρο τριήμερο στο βρετανικό Grand Prix.

Στο μισάωρο της διαδικασίας, στην κορυφή παρέμενε η Red Bull, αλλά αυτή του Sergio Perez με 1:15.374. Ταυτόχρονα, σχεδόν όλο το grid προτίμησε τη C2 (κίτρινη – μέση) γόμα της Pirelli για δοκιμή. Ο Verstappen, παρότι είχε αναπηδήσεις και παράπονα με το porpoising, στο κλείσιμο της μισής ώρας «φόρεσε» τη μαλακή γόμα και έριξε πολύ τον χρόνο, συγκεκριμένα στο 1:14.606.

This session is now getting quicker and quicker 📈

Max Verstappen goes fastest with a 1:14.606 as he jumps on a fresh pair of softs#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/4d51cSJlqU

— Formula 1 (@F1) June 2, 2023