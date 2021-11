GP Κατάρ-FP3: Bottas ξανά

Ο Bottas ήταν ο ταχύτερος εκ των δύο οδηγών της Mercedes σε όλες τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών του GP Κατάρ. Ωστόσο, όπως έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν, ο Lewis Hamilton έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω όταν πραγματικά μετράει, δηλαδή στις κατατακτήριες δοκιμές.

H Mercedes είχε καθαρό προβάδισμα επί της Red Bull και στο FP3 του GP Κατάρ, με την αυστριακή ομάδα να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με την πίσω αεροτομή, καθώς το επάνω πτερύγιο δεν ασφαλίζει στην ανοιχτή θέση του DRS και παρασύρεται από τη ροή αέρα, με αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση.

O Max Verstappen βρέθηκε 0,34 δλ. μακριά από το χρόνο του Bottas. Με τη σχεδιαστική φιλοσοφία χαμηλού rake, η Mercedes είναι ταχύτερη στις ευθείες και αυτό το πλεονέκτημα ίσως της επιτρέπει να υιοθετήσει και ρυθμίσεις παραγωγής υψηλότερων τιμών αρνητικής άντωσης, που επιτρέπουν στην W12 να έχει το πλεονέκτημα και στις πιο αργές στροφές του Losail.

Η Red Bull αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα προβλήματα με την πίσω αεροτομή της, έχοντας ίσως υιοθετήσει έναν ριψοκίνδυνο σχεδιασμό, κάτι για το οποίο ο Adrian Newey είναι γνωστός τις τελευταίες δεκαετίες, να πιέζει το σχεδιασμό των μονοθεσίων του στο απόλυτο όριο.

Ωστόσο, η αυστριακή ομάδα εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα για τη συμπεριφορά της πίσω αεροτομής της Mercedes. O Christian Horner έκανε λόγο για σημάδια από ξύσιμο στο εσωτερικό των κάθετων πλευρικών τοιχωμάτων της πίσω αεροτομής της Mercedes.

Η Red Bull υποπτεύεται ότι η Mercedes διαθέτει ένα εύκαπμτο κατώτερο πτερύγιο στην πίσω αεροτομή, το οποίο υποχωρώντας στις ευθείες όταν το μονοθέσιο ξεπεράσει τα 260 χ.α.ώ., αυξάνει το διάκενο μεταξύ των πτερυγίων, μειώνοντας την οπισθέλκουσα και αυξάνοντας την τελική ταχύτητα.

Υπάρχουν φήμες ότι η FIA θα παρουσιάσει τεχνική υπόδειξη για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς ο υπεύθυνος μονοθεσίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας, Νικόλας Τομπάζης, εθεάθη στο χώρο φιλοξενίας της Red Bull πριν το FP3.

Περνώντας πάλι στα αποτελέσματα του FP3, ο Pierre Gasly (παρά το τετ-α-κέ του με κρύα ελαστικά) κατάφερε να παρεισφρήσει μεταξύ των δύο Red Bull στον πίνακα των χρόνων, ενώ ο Yuki Tsunoda συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

Leclerc goes spinning coming out of Turn 2

Tyres flat-spotted but seemingly no other damage done #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/afGlQFJYmp

— Formula 1 (@F1) November 20, 2021