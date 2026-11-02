GP Mexico – Η νίκη στον Max, το πρωτάθλημα στον Kimi

Με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο επεισοδιακό GP της Πόλης του Μexico, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Max Verstappen, ο 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes Kimi Antonelli είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2026.

Τα σενάρια για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος των οδηγών στον αγώνα της Πόλης του Mexico επιβεβαιώθηκαν, με τον Kimi Antonelli με την τρίτη θέση στον τερματισμό (χρειαζόταν μόλις την ένατη) να ανεβαίνει στο βάθρο των νικητών και να κατακτά τον τίτλο. Με την εντυπωσιακή φετινή πορεία του, που αριθμεί εννέα νίκες μέχρι τώρα, έγινε ο νεότερος νικητής του παγκοσμίου πρωταθλήματος των οδηγών στην ιστορία της Formula 1.

Πέρα από αυτό, ο Kimi Antonelli είναι ο πρώτος Ιταλός που κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα των οδηγών ύστερα από 73 ολόκληρα χρόνια (τελευταίος Ιταλός πρωταθλητής ήταν ο Alberto Ascari με τη Ferrari το 1953). Όσο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Κατασκευαστών η Mercedes θα πρέπει να περιμένει λίγο, πιθανά μέχρι τον επόμενο αγώνα, το Grand Prix της Βραζιλίας.

Στην Πόλη του Μexico το 2026 ο Μax Verstappen πήρε μια άξια νίκη, την τρίτη για φέτος και την έκτη συνολικά στο Mexico. Παρά την πίεση της Ferrari του Lewis Hamilton, ιδιαίτερα στους τελευταίους γύρους, οδήγησε χωρίς λάθη και έμεινε μπροστά, αφήνοντας τον Βρετανό πολυπρωταθλητή στη δεύτερη θέση ενός αγώνα με δύο είδους του αυτοκινήτου ασφαλείας και μια επανεκκίνηση εξαιτίας της άσχημης εξόδου (κατάρρευση της εμπρός ανάρτησης) της Cadillac του Bottas.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix Bραζιλίας, στις 8 Νοεμβρίου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Antonelli 380

Verstappen 261

Hamilton 259

Russell 250

Leclerc 245

Norris 221

Piastri 150

Hadjar 105

Lawson 79

Gasly 43

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ OMΑΔΩΝ

Mercedes 630

Ferrari 504

Red Bull 380

McLaren 371

Racing Bulls 104

Alpine 74

Haas 30

Audi 23

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0