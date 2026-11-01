GP Mexico – o Lewis Hamilton στην pole

O Lewis Hamilton κατέκτησε στην πίστα της Πόλης του Mexico την πρώτη του pole-position με τα χρώματα της Ferrari και θα ξεκινήσει τον αγώνα από την πρώτη θέση της σειράς εκκίνησης.

O Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton κατέκτησε στην πίστα της Πόλης του Mexico την πρώτη του pole-position με τα μονοθέσια της Ferrari και την 105η συνολικά. Μετά την εξέλιξη αυτή, είναι ο πέμπτος γηραιότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που κερδίζει pole-position.

Oι George Russell και Charles Leclerc κατατάχθηκαν στην δεύτερη και στην τρίτη θέση, με τον Antonelli τέταρτο, καθώς ο Max Verstappen έχει ποινή μιας θέσης και θα βρεθεί στην τρίτη σειρά εκκίνησης, δίπλα στον Lando Norris. Hadjar (Red Bull), Lawson & Lindblad (Racing Bulls) ακολουθούν, ενώ την δεκάδα κλείνει ο πάντα μαχητικός Pierre Gasly με την Alpine.

Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν τα δύο Audi (Hulkenberg, Bortoleto), η μία Alpine (Colapinto), o Oliver Bearman (Haas) & o Carlos Sainz (Williams). Έκπληξη, ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Oscar Piastri. Norris, Verstappen & Leclerc ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί στη φάση του Q2.

Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι δύο Cadillac, o Alexander Albon (Williams), οι δύο Aston Martin και ο Ryo Hirikawa, o οποίος αντικατέστησε αιφνίδια τον Esteban Ocon στη Hamilton, Leclerc & Piastri ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί σε αυτή τη φάση της κατατακτήριας διαδικασίας. Με τιμωρία μιας θέσης στην εκκίνηση τιμωρήθηκαν οι Max Verstappen & Liam Lawson για το μεταξύ τους συμβάν στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών.

Το Grand Prix της Πόλης του Μexico ξεκινά στις δέκα το βράδι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+ (ετεροχρονισμένα στις 23.30 από τον ΑΝΤ1).

ΟΔΗΓΟΙ

Antonelli 365

Russell 242

Hamilton 241

Verstappen 236

Leclerc 233

Norris 211

Piastri 144

Hadjar 105

Lawson 77

Gasly 42

OMΑΔΕΣ

Mercedes 607

Ferrari 474

McLaren 355

Red Bull 355

Racing Bulls 102

Alpine 69

Haas 30

Audi 23

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0