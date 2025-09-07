GP Monaco: Στο ημερολόγιο της F1 μέχρι το 2035

Η Formula 1 θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μonaco μέχρι το 2035, μετά την συμφωνία για την παράταση της σύμβασης συνεργασίας, η οποία έληγε το 2031.

Το πριγκιπάτο του Μοnaco ήταν ένας από τους τόπους διεξαγωγής της πρώτης σεζόν της Fοrmula 1 το 1950 και θα παραμείνει στο καλεντάρι τουλάχιστον έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030, σύμφωνα με τη νέα συμφωνία που υπεγράφη πριν λίγες ημέρες. Η F1 ανακοίνωσε την παράταση του Grand Prix του Μοnaco έως και το 2035, βασιζόμενη στην υπάρχουσα συμφωνία με τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο του μικροσκοπικού κρατιδίου, η οποία ισχύει έως και τη σεζόν του 2031.

Ως ένας από τους πιο διαχρονικούς αγώνες του αθλήματος, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος από το 1950, έτος έναρξης της F1, το Grand Prix του Μοnaco έχει γίνει το πεδίο πολλών αξέχαστων αναμετρήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Οι στενοί και γεμάτοι στροφές δρόμοι του Μonte Carlo απαιτούν από τους οδηγούς μέγιστη δεξιότητα και συγκέντρωση, ενώ η γοητεία και το μοναδικό περιβάλλον του το καθιστούν ένα από τα πιο διάσημα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο.

Το 2024, ο τοπικός ήρωας Charles Leclerc της Ferrari έγραψε ένα μοναδικό κεφάλαιο, όταν έγινε ο πρώτος Μονεγάσκος στην ιστορία της Formula 1 που κέρδισε το Grand Prix, ενώ φέτος ο Lando Norris της McLaren εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο Πριγκιπάτο. Από τους υπόλοιπους οδηγούς τoυ τρέχοντος grid της F1 ο Fernando Alonso, ο Lewis Hamilton και ο Μax Verstappen έχουν όλοι κερδίσει περισσότερες από μια φορές στους δρόμους του Μονακό.

«Οι δρόμοι του Μοnaco αντηχούν από τον ήχο της Formula 1 από τα πρώτα χρόνια του αθλήματος, οπότε είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την παράταση αυτής της φανταστικής διοργάνωσης έως το 2035», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1 Stefano Domenicali. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μοnaco σχολίασε: «Η ανανέωση του Grand Prix του Μοnaco μέχρι το 2035 είναι σύμφωνη με μια αθλητική και ιστορική παράδοση στην οποία το πριγκιπάτο παραμένει βαθιά προσηλωμένο».