GP Oλλανδίας: Αποφασιστική νίκη για τον Oscar Piastri

O Oscar Piastri αναδείχθηκε νικητής στο GP Oλλανδίας, αυξάνοντας περαιτέρω την βαθμολογική του διαφορά από τον Lando Norris, εξαιτίας της εγκατάλειψης του Βρετανού στους τελευταίους γύρους. Δράμα για τις Ferrari.

Ο Oscar Piastri μετέτρεψε την pole position σε νίκη στο Grand Prix της Ολλανδίας, ενώ ο Max Verstappen τερμάτισε δεύτερος μπροστά στους συμπατριώτες του, μετά την εγκατάλειψη του Lando Norris από πρόβλημα στη μονάδα ισχύος της McLaren.

Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Hadjar, ανεβαίνοντας στο βάθρο των νικητών για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο George Russell (Mercedes) και ο Alexander Albon συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Για τις Ferrari o αγώνας στην Ολλανδία δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά, αφού η Scuderia έφυγε από την πίστα του Zandvoort δίχως να αποκομίσει κανένα βαθμό. Πρώτος αποχώρησε ο Lewis Hamilton, ο οποίος συγκρούστηκε στη στροφή 3, ενώ η σειρά του Leclerc ήρθε στον 53ο γύρο, ύστερα από σύγκρουση με τη Mercedes του Kimi Antonelli.

Επόμενος αγώνας το Grand Prix Iταλίας, στην πίστα της Monza, στις 7 Σεπτεμβρίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟMAΔΩΝ

1. McLaren 584

2. Ferrari 260

3. Mercedes 248

4. Red Bull 214

5. Williams 80

6. Aston Martin 62

7. Racing Bulls 60

8. Kick Sauber 51

9. Haas 44

10. Alpine 20