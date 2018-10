GP Ρωσίας: Στο μικροσκόπιο

Με κάθε αγώνα που περνά, ισχυροποιείται η θέση του Lewis Hamilton στη μάχη του τίτλου, την ώρα που ο Vettel μένει πίσω, χάνοντας έδαφος και -πιθανότατα - το πρωτάθλημα. Από την Ιταλία και μετά, αυτή είναι η επικρατούσα κατάσταση στην F1: ο Βρετανός επιδιώκει και κατακτά τη νίκη, ο Γερμανός κυνηγά τον αντίπαλό του, αλλά είτε δικά του λάθη, είτε ατοπήματα του pit wall της Ferrari, τον αφήνουν μακριά από το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί το team order

Τα team orders είναι πάντοτε σημείο αμφιλεγόμενο. Πάγια τακτική των ομάδων που παλεύουν για πρωτάθλημα και έχουν ξεκάθαρο νο.1 και νο.2 οδηγό, με πολλά τα παραδείγματα από το πρόσφατο (και μη) παρελθόν, όμως πάντα θα διχάζει.

Στον 25ο γύρο, η Mercedes, μέσω του επικεφαλής στρατηγικής της, James Vowles, δίνει στον Valtter iBottas (που ηγείτο του αγώνα) την οδηγία να αφήσει τον δεύτερο Lewis Hamilton να περάσει στην πρωτιά, αφού ο Βρετανός είχε πίσω του τον Vettel να τον καταδιώκει, την ώρα που είχε ξεκινήσει το blistering στα πίσω ελαστικά.

Αυτό όμως θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν στους δύο διεκδικητές του τίτλου ήταν οι σωστές, δεδομένων των συνθηκών.

Έχοντας εκκινήσει με την ultra soft και οι δύο, το «παράθυρο» για την αλλαγή στη μαλακή γόμα άνοιγε κοντά στον 10ο γύρο. Αρκετά νωρίς, αλλά η Pirelli πίστευε αρκετά στην ταχύτητα και την αντοχή που θα προσέφερε το μαλακό ελαστικό στο δεύτερο stint, ακόμα κι αν αυτό ήταν 43 γύροι. Τελικά, η πρώτη αλλαγή έγινε από τον Bottas στον 12ο γύρο.

Αλλά, αυτό θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τον Φινλανδό αν τη στιγμή που το γυρολόγιο του Vettel έπεφτε (στον 10ο γύρο), η Ferrari έκανε τη σωστή απόφαση και έφερνε τον Γερμανό στα pits. Μετά, με την πολύ γρήγορη - όπως απεδείχθη - μαλακή γόμα, ο πιλότος της Scuderia θα είχε τη δυνατότητα να κάνει το undercut στον πρωτοπόρο του αγώνα, ακόμα κι αν αυτός έμπαινε τελικά στον 11ο, κι όχι στον 12ο γύρο. Οι Ιταλοί περίμεναν, βλέποντας τους χρόνους που έγραφε ο οδηγός τους, πίστευαν πως το να μεγιστοποιήσουν το stint με την US θα ήταν η σωστή επιλογή, κάτι που φάνηκε λάθος μετά.

Βέβαια, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για τους «κόκκινους», αν η Mercedes είχε κάνει τη σωστή στρατηγική - κάτι που επίσης δεν έγινε. Στον Bottas πήραν τη σωστή απόφαση, αλλά στην περίπτωση του Hamilton, έκαναν την κατάσταση πολύ οριακή χωρίς λόγο.

Ο Βρετανός μπήκε τελευταίος από τους πρώτους τρεις, στον 14ο γύρο, την ώρα που θα μπορούσε να μπει στον ίδιο γύρο με τον Vettel και να τον κυνηγήσει. Η ομάδα του δεν εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της μεγάλης της αντιπάλου και μας χάρισε μία μάχη για την 2η θέση, τη στιγμή που θα μπορούσε είτε ο ένας, είτε ο άλλος να βρίσκονται άνετα μπροστά. Στην ουσία, αν ένα από τα δύο team έκαναν το σωστό, θα έδιναν στον οδηγό τους 18 βαθμούς, άκοπα.

Το γεγονός ότι ο Hamilton έπρεπε να πιέσει για να φτάσει τον Vettel και να δώσει μάχη μαζί του, ίσως να έφθειρε λίγο παραπάνω από το αναμενόμενο τα ελαστικά του, και τελικά να οδήγησε στο ελαφρύ blistering. Αυτό το blistering θορύβησε τη Mercedes, η οποία υπό την απειλή του Vettel (που σε εκείνο το σημείο διατηρούσε έναν σταθερά καλό ρυθμό) φοβήθηκε το προσπέρασμα και ζήτησε την αλλαγή θέσεων.

Μία σειρά γεγονότων οδήγησαν τους πρωταθλητές στο να δώσουν teamorders, ως ένα plan B που δεν ήθελαν εξ αρχής να εφαρμόσουν. Οι οδηγίες δεν είναι αθέμιτες μόνο για τους θεατές - πολλές φορές, είναι ακόμα και για τις ίδιες τις ομάδες.

Ο αναγέννημενος Verstappen

Για το πόσο έχει ωριμάσει οδηγικά ο Max Verstappen μετά το Μονακό, έχει γραφτεί πολλάκις, ακόμα κι από αυτήν τη στήλη. Με μόνο του «παραστράτημα» την επαφή του με τον Bottas στη Μόντσα, ο Ολλανδός έχει πάρει μία νίκη και τέσσερα βάθρα, όντας σταθερά καλύτερος του Daniel Ricciardo.

Αυτό συνεχίστηκε και επί ρωσικού εδάφους, παρά τις ποινές που πήρε για την αλλαγή κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Εκκίνησε 19ος με τη μαλακή γόμα, ώστε να μεγιστοποιήσει το πρώτο του stint, με σκοπό στο δεύτερο μέρος του αγώνα του να μπορέσει να είναι ψηλά, ει δυνατόν στην πρώτη πεντάδα.

Με μία Red Bull, κάτι τέτοιο φαντάζει εύκολο, όμως αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν η ταχύτητα και ο τρόπος με τον οποίον ο - κατά πολλούς – Mad Max αναρριχήθηκε στην κατάταξη. Μέχρι τον 8ος γύρο, είχε φτάσει στην 5η θέση, περνώντας με άνεση όποιον του στεκόταν εμπόδιο.

Στη συνέχεια, έγραφε συνεχώς καλύτερους προσωπικούς χρόνους, κι όταν οι προπορευόμενοι έβαλαν την μαλακή γόμα, φάνηκε πόσο γρήγορος ήταν, αφού και πάλι είχε παραπλήσιο (αν όχι ελαφρώς καλύτερο) γυρολόγιο τόσο από τις δύο Mercedes, όσο κι από τον Vettel.

Αν και εικασία, οι ποινές ίσως να στέρησαν τη νίκη στη Red Bull. Ο ρυθμός της στις δοκιμές της Παρασκευής ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, κι αυτό επιβεβαιώθηκε απόλυτα την Κυριακή, οπότε δεν είναι παράλογος να ισχυριστεί κανείς πως οι Αυστριακοί έχασαν μία καλή ευκαιρία να βρεθούν στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Best of the rest οLeclerc

Μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά που ο Charles Leclerc οδηγεί εξαιρετικά και να παίρνει βαθμούς, όμως η 7η θέση είναι κάτι το εξαιρετικό, έχοντας τον ρόλο του best of the rest. Φυσικά, η 6η θέση στο Μπακού παραμένει το καλύτερό του αποτέλεσμα, όμως στη Ρωσία, ο Μονεγάσκος είχε να παλέψει με περισσότερους αντιπάλους για να τερματίσει ψηλά.

Η Sauber είχε δείξει τη δυναμική της ήδη από τις ελεύθερες δοκιμές, και με την πρόκριση στο Q3, ο μέλλων οδηγός της Ferrari μπόρεσε να θέσει γερές βάσεις για το αποτέλεσμα της Κυριακής.

Πλέον, η F1 κατευθύνεται στην Ιαπωνία (5-7 Οκτωβρίου), στη θρυλική πίστα της Suzuka, για τον 17ο αγώνα της χρονιάς. Κι εκεί, όλα μπορούν να συμβούν._Δ.Μ.