GP Σαουδικής Αραβίας-FP2: O Hamilton ταχύτερος, ατύχημα για τον Leclerc

Η Mercedes κυριάρχησε στο FP2 του GP Σαουδικής Αραβίας με τους δύο οδηγούς της να σημειώνουν τους δύο ταχύτερους χρόνους της διαδικασίας (με διαφορά μόλις 61 χλστ. του δλ.), αλλά με τη μέση γόμα.

Όλοι οι οδηγοί δυσκολεύτηκαν να φέρουν τα μαλακά ελαστικά στις ιδανικό πλαίσιο λειτουργίας ιδίως το απόγευμα, που η θερμοκρασία του ασφαλτοτάπητα είχε πέσει.

Η Mercedes ίσως είχε τη μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτό τον τομέα. Ο επικεφαλής της διαδικασίας, Lewis Hamilton, δήλωσε ότι ίσως η κόκκινη γόμα είναι υπερβολικά μαλακή για τις πολύ γρήγορες στροφές της Jeddah και αρχίζει να υποχωρεί σε απόδοση πριν το τέλος ενός γρήγορου γύρου.

Στις προσομοιώσεις αγώνα όμως, η Mercedes -και ιδίως ο Hamilton-… πέταγε, όντας πολλές φορές 1 ολόκληρο δευτερόλεπτο ταχύτερος από τους υπόλοιπους οδηγούς. Αντιθέτως, ο ρυθμός αγώνα του Max Verstappen (4ος) δεν εντυπωσίασε, αλλά αυτό ενδέχεται να οφείλεται και στις ρυθμίσεις κινητήρα, καθώς δε γνωρίζουμε ακόμα τι τακτική ακολούθησαν σε αυτό τον τομέα οι ομάδες.

Αυτό δίνει την αυτοπεποίθηση στην Mercedes ότι έχει τις βάσεις να αποδώσει καλά στη Jeddah, απλά θα πρέπει να βελτιστοποιήσει το στήσιμο για να αντλήσει το μέγιστο στον ένα γρήγορο γύρο. Οι άνθρωποι της Mercedes έλεγαν ότι ήταν πιο εύκολο να φέρουν τα ελαστικά στις ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας στο FP1.

The eye in the sky had the best view of the FP2 action 🚁 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfzjpg9ua6

Ο Hamilton δήλωσε ότι έκανε μερικές αλλαγές στο στήσιμο αλλά δεν είναι σίγουρος ποια από τις δύο εκδοχές προτιμά. Αυτό θα διαφανεί από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Valtteri Bottas (2ος) δήλωσε έκπληκτος από την ανθεκτικότητα των ελαστικών στη Jeddah και προβλέπει ότι την Κυριακή δε θα δούμε πολλά pit stop.

Δυσκολία να φέρουν τα ελαστικά μαλακής γόμας στις ιδανικές θερμοκρασίες ανέφερε και ο διευθυντής της Red Bull, Christian Horner. H αυστριακή ομάδα χρησιμοποίησε πιο λεπτές πίσω αεροτομές στο FP2, για υψηλότερες τελικές ταχύτητες.

Πάντως, ο Christian Horner δήλωσε ότι η ιπποδύναμη τον μονάδων ισχύος δεν κάνει τόσο μεγάλη διαφορά σε αυτή την πίστα, όπως είχε προβλεφθεί, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό για τη Red Bull, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Μάλιστα, ο Max Verstappen βρέθηκε 4ος (2 δέκατα του δλ. πίσω από τον Hamilton) στον πίνακα των χρόνων, πίσω από την AlphaTauri του Pierre Gasly.

To ιταλικό μονοθέσιο φορτίζει αρκετά έντονα και γρήγορα τα ελαστικά του, για αυτό και είναι πολύ καλό στις κατατακτήριες δοκιμές και δυσκολεύεται λίγο περισσότερο στη διατήρησή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η διαδικασία του FP2 διακόπηκε πρόωρα, λόγω του σφοδρού ατυχήματος του Charles Leclerc στη στροφή 22 στα τελευταία λεπτά. Για καλύτερη απόδοση, οι ομάδες προσπαθούν να φέρουν την ισορροπία πρόσφυσης μεταξύ των δύο αξόνων προς το εμπρός μέρος.

Αυτό όμως κάνει πιο ασταθή τον πίσω άξονα. Παρότι ο Μονεγάσκος βρισκόταν σε προσομοίωση αγώνα, συνεπώς δεν πίεζε στο όριο, στην προσέγγιση της στροφής 22 έχασε το πίσω μέρος και κατέληξε με πολλή ορμή στις μπαριέρες TecPro.

Παρότι δεν πήρε τα χέρια του από το τιμόνι και το κράνος του παραλίγο να χτυπήσει το halo της Ferrari από την ορμή, o Leclerc βγήκε άμεσα από το μονοθέσιο και έδειχνε ήταν καλά στην υγεία του, όπως διαπιστώθηκε και στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου διενεργήθηκαν προληπτικοί έλεγχοι.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2

Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4

— Formula 1 (@F1) December 3, 2021