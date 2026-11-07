GP Βραζιλίας – Νικητής ο Norris στην pole position της βροχής…

Με αντίξοες καιρικές συνθήκες, απρόοπτα και διακοπές, ο Lando Norris κέρδισε την pole position για το GP Βραζιλίας, σε μια διαδικασία που επηρεάστηκε και από τις.. ποινές.

Η ιδιαιτερότητα της διαδικασίας για την pole position στη Βραζιλία, δεν ήταν μόνο οι κακές καιρικές συνθήκες, που καθυστέρησαν την έναρξή της κατά περίπου μιάμιση ώρα. Ήταν και το γεγονός των ποινών θέσεων που εξέτισαν στο Autodromo Carlos Pace πέντε οδηγοί (Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Perez), από οποίους οι τέσσερις οδηγούν για το «πάνω ράφι» των κατασκευαστών. Χωρίς ενδιαφέρον για την κατάληψη μιας από τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης, ο Verstappen δεν βγήκε καν στο Q2, το οποίο ο Hamilton στη συνέχεια παράτησε στη μέση. Βοηθούντος και του ιδιαίτερα άστατου καιρού, ήρθαν και οι ευχάριστες εκπλήξεις, με την πρόκριση των Alonso, Albon και Hulkenberg στην τελική δεκάδα.

Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν οι Hamilton, Piastri, Camara, Lindblad, Sainz και ο Verstappen, που δεν βγήκε καθόλου στην πίστα.

Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν oι δύο Alpine, οι δύο Cadillac, η Aston Martin του Lance Stroll και ο Gabriel Bortoleto με το Αudi. Norris, Russell & Verstappen ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί σε αυτή τη φάση της κατατακτήριας διαδικασίας. Θετικό μήνυμα από τον Βραζιλιάνο Rafael Camara που αντικατέστησε –ήδη από τώρα- τον Esteban Ocon στη Ηaas, καθώς στις πρώτες του κατατακτήριες δοκιμές προκρίθηκε στο Q2.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή στις 19:00 από τον συνδρομητικό ANT1+

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ

Ο Μax Verstappen θα εκκινήσει από το τέλος του grid, καθώς η αυστριακή ομάδα προέβη σε πλήρη αλλαγή της μονάδας ισχύος (νέος κινητήρας εσωτερικής καύσης, turbo και εξάτμιση), συγκεντρώνοντας συνολική ποινή 30 θέσεων.

O Lewis Hamilton θα εκκινήσει επίσης από το τέλος του grid. Αρχικά, υπήρχε ποινή 10 θέσεων για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, στη διάρκεια του FP3 εμφανίστηκε καπνός, γεγονός που ανάγκασε τη Ferrari να αλλάξει ολόκληρη τη μονάδα ισχύος, στέλνοντάς τον και αυτόν στο τέλος της εκκίνησης.

Από το τέλος του grid θα ξεκινήσει και ο Sergio Perez, αφού η Cadillac άλλαξε πολλά εξαρτήματα (ICE, turbo και MGU-K της Ferrari), συγκεντρώνοντας επίσης ποινή 30 θέσεων, που μεταφράζεται σε εκκίνηση από το πίσω μέρος του grid.

Ο Charles Leclerc έχει ποινή 10 θέσεων. Η Ferrari άλλαξε τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μονοθέσιό του. Επειδή είναι η πρώτη φορά που ξεπερνά το φετινό όριο για το συγκεκριμένο εξάρτημα, η ποινή είναι 10 θέσεις.

Ποινή 5 θέσεων υπάρχει και για τον George Russell. Η Mercedes τοποθέτησε τον έκτο κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μονοθέσιό του για φέτος. Επειδή έχει ήδη υποστεί αντίστοιχη τιμωρία φέτος υπερβαίνοντας το όριο, κάθε επόμενη αλλαγή επιφέρει μειωμένη ποινή 5 θέσεων.