H F1 στη Βαρκελώνη για τον 7ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Για τον 7ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, τα μονοθέσια θα αναμετρηθούν στην πίστα της Βαρκελώνης, εκεί όπου διεξήχθη τον Ιανουάριο το pre-season test. Θα συνεχίσει το σερί νικών ο νεαρός Antonelli ή θα έχουμε αλλαγή σκηνικού;

Η τρέχουσα σεζόν ξεκίνησε στην ισπανική πίστα, με πέντε ημέρες δοκιμών προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου τον περασμένο Ιανουάριο, επιτρέποντας στις ομάδες να εξοικειωθούν με τα μονοθέσια, που έχουν αναδιαμορφωθεί ριζικά από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς.

Οι ομάδες θα επιστρέψουν στην Καταλονία αυτό το Σαββατοκύριακο για τον αγώνα που παίρνει το όνομά του από την πόλη και την περιοχή, με την εθνική ονομασία να απονέμεται αυτή τη σεζόν στο νέο Grand Prix που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με την αρχική του θέση στο ημερολόγιο, ο αγώνας της Βαρκελώνης έχει αναβληθεί κατά δύο εβδομάδες.

Η πίστα έχει μήκος 4.657 μέτρα. Εκτός από τις ευθείες, διαθέτει 14 στροφές που διανύονται με υψηλές ταχύτητες. Οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι υψηλές, ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά, η οποία καταπονείται περισσότερο από τις εννέα δεξιές στροφές. Οι πιο σημαντικές από αυτή την άποψη είναι η στροφή 3 και οι δύο τελευταίες στροφές, οι οποίες έχουν επανασχεδιαστεί. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι θερμοκρασίες της πίστας είναι πιθανό να είναι υψηλότερες από αυτές που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της αλλαγής στην ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

Θα είναι ενδιαφέρον να αξιολογηθούν οι αναβαθμίσεις που θα φέρουν οι ομάδες αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο παραδοσιακά είναι πλούσιο σε εξελίξεις στα αυτοκίνητα. Αυτές θα μπορούσαν επίσης να αφορούν τις ζάντες, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ της ασφάλτου, των ελαστικών και του συστήματος πέδησης. Ένα εύκολο σημείο αναφοράς για τις επιδόσεις των ομάδων θα είναι οι δοκιμές του Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια πίστα.

Η Pirelli θα παραμείνει στην πίστα την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου για μια σειρά δοκιμών με ελαστικά σλικ. Η Scuderia Ferrari, η Aston Martin και η Cadillac θα συμμετάσχουν στις διήμερες δοκιμές.

Το Grand Prix της Ισπανίας διοργανώνεται για 56η φορά ως αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος F1. Μέχρι σήμερα, ο αγώνας έχει διεξαχθεί σε πέντε διαφορετικές πίστες από την πρώτη του διοργάνωση το 1951: δύο φορές στο Pedralbes, τέσσερις στο Montjuïc Park, πέντε στο Jerez de la Frontera, εννέα στη Jarama και τριάντα πέντε στη Βαρκελώνη. Δύο οδηγοί έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό νικών στο GP της Ισπανίας: ο Μichael Schumacher και ο Lewis Hamilton, αμφότεροι με έξι νίκες, δύο περισσότερες από τον Μax Verstappen, ο οποίος έχει τέσσερις. Η Ferrari είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής με δώδεκα νίκες, ακολουθούμενη από τη McLaren με εννέα.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix της Βαρκελώνης, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

GRAND PRIX ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 12 Iουνίου

14:30 – 15.30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 – 19.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 13 Ιουνίου

13:30 – 14.30 Free Practice 3 ANT+

17:00 – 18.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 14 Ιουνίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+, ANT1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 156

Lewis Hamilton 90

George Russell 88

Charles Leclerc 75

Oscar Piastri 60

Lando Norris 58

Max Verstappen 43

Isack Hadjar 29

Liam Lawson 26

Pierre Gasly 26

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 244

Ferrari 165

McLaren 118

Red Bull 72

Alpine 41

Racing Bulls 39

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1